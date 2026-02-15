താരിഖ് റഹ്മാന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ: നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ
Feb 15, 2026, 08:52 IST
ബംഗ്ലാദേശിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ശേഷം താരിഖ് റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി.എൻ.പി (BNP) സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ, വളരെ കരുതലോടെയുള്ള നയതന്ത്ര സമീപനമാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങൾ:
- പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭിനന്ദനം: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി താരിഖ് റഹ്മാനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിലെ ജനങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
- പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം: ഫെബ്രുവരി 17-ന് നടക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഔദ്യോഗിക ക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അതേ ദിവസം തന്നെ മുംബൈയിൽ വെച്ച് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നിലവിലുണ്ട്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ധാക്കയിൽ എത്താൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
- പ്രതിനിധിയെ അയച്ചേക്കും: പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പകരം വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതിയോ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
- സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ: ബംഗ്ലാദേശിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ അവിടെയുള്ള ഹിന്ദു ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പുതിയ സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ നൽകുന്ന ഉറപ്പുകൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത നീക്കങ്ങൾ.
എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രധാനമാണ്?
മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ താരിഖ് റഹ്മാന്റെ ബി.എൻ.പി മുൻകാലങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ മാറുമോ എന്നാണ് ഇന്ത്യ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. 'അയൽപക്കം ആദ്യം' (Neighbourhood First) എന്ന നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബംഗ്ലാദേശുമായി സഹകരിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം.