തരുൺ തേജ്പാലിന് 10 വർഷം തടവ്; 2013-ലെ പീഡനക്കേസിൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി
പനാജി: 2013-ലെ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകനും തെഹൽക്ക മുൻ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫുമായ തരുൺ തേജ്പാലിനെ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടെത്തി 10 വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു. തേജ്പാലിനെ വെറുതെവിട്ട ഗോവ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ 2021 മേയിലെ വിധി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഗോവ ബെഞ്ച് ഈ സുപ്രധാന വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
ജസ്റ്റിസ് നീല ഗോഖലെ, ജസ്റ്റിസ് അമിത് ജാംസണ്ഡേക്കർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ (IPC) 376(2)(f) (അധികാരസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നയാൾ നടത്തുന്ന ബലാത്സംഗം), 354A (ലൈംഗികാതിക്രമം), 354B (വസ്ത്രമഴിച്ചുമാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അക്രമം) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് തേജ്പാലിനെ കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടെത്തിയത്. കീഴടങ്ങാൻ തേജ്പാലിന് രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം കോടതി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2013 നവംബറിൽ ഗോവയിലെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന തെഹൽക്കയുടെ 'തിങ്ക് ഫെസ്റ്റ്' പരിപാടിക്കിടെ ലിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ വെച്ച് സഹപ്രവർത്തകയായ യുവതിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് കേസ്. 2021-ൽ ഗോവ സെഷൻസ് കോടതി തെളിവുകളുടെ അഭാവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തേജ്പാലിനെ വെറുതെവിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഇതിനെതിരെ ഗോവ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് അപ്പീൽ നൽകാൻ തേജ്പാലിന്റെ അഭിഭാഷകൻ സമയം തേടിയെങ്കിലും, പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും ഗോവ സർക്കാരിനുവേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത വാദിച്ചു. വിധിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് തേജ്പാലിന്റെ അഭിഭാഷകർ അറിയിച്ചു.