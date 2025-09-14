നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങൾ ദീപാവലിക്ക് മുമ്പ്; ജിഎസ്ടി പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഓരോ പൗരനും വലിയ വിജയം: നിർമ്മല സീതാരാമൻ
Updated: Sep 14, 2025, 13:59 IST
ചെന്നൈ: രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ ഉത്സവങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ദീപാവലിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ജിഎസ്ടി പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അറിയിച്ചു. ചെന്നൈയിൽ 'ടാക്സ് റിഫോംസ് ഫോർ റൈസിംഗ് ഭാരത്' എന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ധനമന്ത്രി.
ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരനും വലിയ വിജയമാണെന്നും, ജിഎസ്ടി നിരക്കിലെ കുറവ് ജനങ്ങൾ രാവിലെ ഉറക്കമുണരുന്നത് മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും ബാധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ:
- നികുതി ലളിതമാക്കി: നേരത്തെ 12 ശതമാനം നികുതിയുണ്ടായിരുന്ന 99 ശതമാനം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും നികുതി 5 ശതമാനമായി കുറച്ചു.
- ജീവിതച്ചെലവ് കുറയും: നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളായ എണ്ണ, ഷാംപൂ, സോപ്പ്, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്, കാറുകൾ, ട്രാക്ടറുകൾ, മരുന്നുകൾ എന്നിവയുടെ വില കുറയും.
- രണ്ട് സ്ലാബുകൾ: ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾ 5%, 18% എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി ചുരുക്കിയത് നികുതി ഘടന ലളിതമാക്കി.
സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ പുതിയ ജിഎസ്ടി പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.