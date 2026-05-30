സി.യു.ഇ.ടി യു.ജി പരീക്ഷയിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ; പരീക്ഷ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് വീണ്ടും അവസരം നൽകുമെന്ന് എൻ.ടി.എ
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിലെ ബിരുദ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയായ സി.യു.ഇ.ടി യു.ജി (CUET-UG) പരീക്ഷയ്ക്കിടെ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ അനുഭവപ്പെട്ടു. ശനിയാഴ്ച നടന്ന ഒന്നാം ഷിഫ്റ്റ് പരീക്ഷയിലാണ് പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് പരീക്ഷ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത്. ബയോമെട്രിക് രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും തകരാർ മൂലം ദുരിതത്തിലായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വീണ്ടും അവസരം നൽകുമെന്ന് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (NTA) ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് പങ്കാളികളായ ടി.സി.എസ് (TCS) ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് പരീക്ഷ വൈകാനും തടസ്സപ്പെടാനും കാരണമായത്. തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഷിഫ്റ്റിന്റെ സമയം പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സമയം അധികമായി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തകരാർ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും നേരിട്ട പ്രയാസത്തിൽ എൻ.ടി.എ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും സഹായത്തിനുമായി ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറും എൻ.ടി.എ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.