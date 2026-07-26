പട്നയിലെ നീറ്റ് പ്രതിഷേധം: തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് അറസ്റ്റിൽ; 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു
പട്ന: നീറ്റ്-യുജി (NEET-UG) ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പട്നയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെയുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ബിഹാർ മുൻ മന്ത്രിയും ജനശക്തി ജനതാദൾ (JJD) അധ്യക്ഷനുമായ തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് അറസ്റ്റിൽ. പട്ന കോടതി അദ്ദേഹത്തെ 14 ദിവസത്തേക്ക് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ബെയൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി.
ശനിയാഴ്ച പട്നയിലെ ഗാന്ധി മൈതാനിക്ക് സമീപം വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ നടത്തിയ ബിഹാർ ബന്ദ് പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത തേജ് പ്രതാപിനെ ആദ്യം കരുതൽ തടങ്കലിൽ എടുത്തിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് വിട്ടയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പോലീസിന് നേരെ കല്ലേറും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ നടന്നതോടെ, രാത്രിയോടെ സെൻട്രൽ പട്നയിലെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ നിന്ന് പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ലഹളയുണ്ടാക്കൽ, പോലീസിനെ ആക്രമിക്കൽ, കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, തിങ്കളാഴ്ച കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് തേജ് പ്രതാപിന്റെ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടാനാണ് താൻ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തതെന്ന് തേജ് പ്രതാപ് പ്രതികരിച്ചു.