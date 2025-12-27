മുസ്ലീങ്ങൾക്കെതിരെ ഗറില്ലാ യുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് തെലങ്കാന എംഎൽഎ രാജാ സിംഗ്

By MJ DeskDec 27, 2025, 17:11 IST
raja

മുസ്ലീങ്ങൾക്കെതിരെ ഗറില്ല യുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎ രാജ സിംഗ്. മുസ്ലീങ്ങൾക്കെതിരെ നിരന്തരം വിദ്വേഷ പ്രസ്താവന നടത്തി വിവാദങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നയാളാണ് രാജാ സിംഗ്. ഡൽഹിയിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകളുടെ യോഗത്തിലാണ് ഗറില്ലാ യുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്

രാജാ സിംഗിന്റെ വിവാദ പ്രസ്താവനയുടെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാപക വിമർശനമാണ് രാജാ സിംഗിനെതിരെ ഉയരുന്നത്. സംഘടനാ പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടർന്ന് അടുത്തിടെയാണ് രാജാ സിംഗ് ബിജെപിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചത്

ഗോഷാമഹൽ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎ ആണ് രാജാ സിംഗ്. ജിഹാദികളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഗറില്ലാ മോഡലിൽ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറുള്ളവരുടെ പേരുകൾ തരിക. അതീവ രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയാണഅ വേണ്ടത് എന്നാണ് രാജാ സിംഗ് പറയുന്നത്.
 

Tags

Share this story

Featured

You may like