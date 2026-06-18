ടെലിഗ്രാം സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്കും മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു; ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ

By  Metro Desk Jun 18, 2026, 16:50 IST
ടെലഗ്രാം

ന്യൂഡൽഹി: പ്രമുഖ മെസ്സേജിങ് ആപ്പായ ടെലിഗ്രാം സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും, കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും, മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടത്തിനുമായി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

​ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ കർശനമായ നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്നും, ഇതിനെതിരെ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സർക്കാർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയിൽ ടെലിഗ്രാം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ സുപ്രധാന വെളിപ്പെടുത്തൽ.

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