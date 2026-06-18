ടെലിഗ്രാം സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്കും മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു; ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ
Jun 18, 2026, 16:50 IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രമുഖ മെസ്സേജിങ് ആപ്പായ ടെലിഗ്രാം സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും, കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും, മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടത്തിനുമായി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കർശനമായ നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്നും, ഇതിനെതിരെ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സർക്കാർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയിൽ ടെലിഗ്രാം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ സുപ്രധാന വെളിപ്പെടുത്തൽ.