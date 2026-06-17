ഇന്ത്യയിൽ ടെലിഗ്രാം സേവനങ്ങൾ നിലച്ചു; നിലവിലുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്കും ലഭ്യമല്ല: വിപിഎൻ വഴി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിൽ ടെലിഗ്രാം മെസ്സേജിങ് ആപ്പിന്റെ സേവനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിലച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. പുതിയ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതിന് പിന്നാലെ, നിലവിൽ ഫോണുകളിൽ ആപ്പ് ഉള്ളവർക്കും സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനോ സ്വീകരിക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ വിപിഎൻ (VPN - Virtual Private Network) സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ആപ്പ് ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണെന്ന് സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ദ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ജൂൺ 21-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നീറ്റ്-യുജി (NEET-UG 2026) പുനഃപരീക്ഷയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയുന്നതിനായാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ടെലിഗ്രാമിന് താൽക്കാലിക നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ടെലിഗ്രാം നേരത്തെ തന്നെ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. ജൂൺ 22 വരെയാണ് ഈ ഡീലിസ്റ്റിംഗ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ വ്യാജ ചോദ്യപേപ്പർ പ്രചാരണം തടയാൻ ജൂൺ 30 വരെ ടെലിഗ്രാമിലെ മെസ്സേജ് എഡിറ്റിംഗ് ഫീച്ചർ ഇന്ത്യയിൽ റദ്ദാക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
അതേസമയം, സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയാൻ സഹായിക്കില്ലെന്നും, ഇന്ത്യയിലെ 15 കോടിയിലധികം വരുന്ന ഉപയോക്താക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും ടെലിഗ്രാം സിഇഒ പവൽ ദുരോവ് പ്രതികരിച്ചു.