യമുനയിൽ ബോട്ട് മുങ്ങി പത്ത് മരണം; നിരവധി പേരെ കാണാതായി
ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഥുരയിൽ യമുനാ നദിയിൽ വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ട് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പത്ത് മരണം. പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് വൃന്ദാവനിലെ കേശി ഘട്ടിന് സമീപമാണ് ദാരുണമായ ഈ സംഭവമുണ്ടായത്.
ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട ബോട്ട് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പോണ്ടൂൺ പാലത്തിൽ (Pontoon Bridge) ഇടിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്. ഏകദേശം 30 ഓളം യാത്രക്കാരാണ് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 22 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
സംഭവസ്ഥലത്ത് എൻ.ഡി.ആർ.എഫ് (NDRF), എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് (SDRF), പ്രാദേശിക മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഊർജിതമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അപകടത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായം ഉറപ്പാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- സ്ഥലം: യമുനാ നദി, വൃന്ദാവൻ, മഥുര (യു.പി).
- മരിച്ചവർ: 10 പേർ (പഞ്ചാബ് സ്വദേശികൾ).
- കാരണം: കാറ്റും ഒഴുക്കും മൂലം ബോട്ട് പാലത്തിലിടിച്ച് മറിഞ്ഞു.
- രക്ഷാപ്രവർത്തനം: എൻ.ഡി.ആർ.എഫ്, പോലീസ്, പ്രാദേശിക മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ.