ഡൽഹിയിൽ വൻ ഭീകരാക്രമണ ഗൂഢാലോചന പൊളിച്ചു; ഒമ്പത് പേർ അറസ്റ്റിൽ: സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി

By  Metro Desk May 30, 2026, 14:51 IST
Delhi

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഭീകരാക്രമണ പദ്ധതി സുരക്ഷാസേന തകർത്തു. ഡൽഹി പൊലീസിന്റെയും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെയും സംയുക്ത നീക്കത്തിലൂടെ ഒമ്പത് ഭീകരരെയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത്. രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ അതീവ രഹസ്യമായ മിന്നൽ പരിശോധനകളിലാണ് ഇവർ വലയിലായത്.

​ജനത്തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങൾ, തന്ത്രപ്രധാനമായ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇവർ ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പിടിയിലായവരിൽ നിന്ന് വിദേശ നിർമ്മിത ആയുധങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും സുരക്ഷാസേന കണ്ടെടുത്തതായി സൂചനയുണ്ട്.

​ഇവർക്ക് ഏതെങ്കിലും വിദേശ ഭീകരസംഘടനകളുമായോ അതിർത്തിക്കപ്പുറമുള്ള ചാരസംഘടനകളുമായോ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സെൽ പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. ഇവരുമായി ബന്ധമുള്ള മറ്റ് കണ്ണികൾക്കായി നഗരത്തിലും സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

​ഭീകരാക്രമണ പദ്ധതി തകർത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട, മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ, പ്രധാന വിപണികൾ തുടങ്ങിയ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സുരക്ഷയും നിരീക്ഷണവും അതീവ ശക്തമാക്കി. പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ പൊലീസിനെ അറിയിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

