ജോർദാനിലെ പള്ളിയിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണം; കടുത്ത അമർഷം രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ
ന്യൂഡൽഹി: ജോർദാനിലെ കാരക് പ്രവിശ്യയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയത്തിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായ അപലപിച്ചു. സംസ്കാരച്ചടങ്ങിനിടെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ 8 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും മുപ്പതിലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ദാരുണ സംഭവത്തെ 'ഹീനമായ ആക്രമണം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, ഭീകരവാദത്തിന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടവും നിലപാടും വീണ്ടും ശക്തമായി ആവർത്തിച്ചു.
കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലൂടെ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള ദുഃഖവും ഞെട്ടലും രേഖപ്പെടുത്തി. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു. ഈ കഠിനമായ ഘട്ടത്തിൽ ജോർദാൻ സർക്കാരിനും അവിടെയുള്ള സൗഹൃദ ജനതയ്ക്കുമൊപ്പം ഇന്ത്യ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കാരക്കിലെ ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ആയുധധാരികൾ ആക്രമണം നടത്തിയത്. അക്രമികൾക്കായി ജോർദാൻ സുരക്ഷാ സേന തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ജോർദാൻ ഭരണകൂടവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.