ദ്രാവിഡ കോട്ട തകർത്ത് 'ദളപതി'; വിജയ് ഇന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേൽക്കും: രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തും
ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി നടനും ടിവികെ നേതാവുമായ വിജയ് ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. രാവിലെ 10 മണിക്ക് ചടങ്ങുകൾ. രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ളവർ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനെത്തും.
234 അംഗ നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം മറികടക്കാൻ ആവശ്യമായ പിന്തുണ വിജയിയുടെ തമിഴഗ വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) നേടിയതിനെത്തുടർന്നാണ് സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ശനിയാഴ്ച ഗവർണറുടെ അനുമതി ലഭിച്ചത്.
വിടുതലൈ ചിരുതൈഗൽ കച്ചി, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്), കോൺഗ്രസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികൾ സഖ്യ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ടിവികെ മേധാവിക്ക് നിരുപാധിക പിന്തുണ നൽകി. ഇതോടെ മുതിർന്ന ടിവികെ നേതാക്കൾക്കൊപ്പം വിജയ് 120 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണാ കത്തുകൾ ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിച്ചു.
59 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തമിഴ്നാടിന്റെ ആദ്യത്തെ ദ്രാവിഡ വംശജനല്ലാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിജയ് ഇന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. അതേസമയം, മന്ത്രിസഭയുടെ വലുപ്പത്തിലും ഘടനയിലും അനിശ്ചിതത്വം തുടർന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം എത്ര മന്ത്രിമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തതയില്ല.
സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ക്ഷണം തേടി വിജയ് ഗവർണറുമായി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നടത്തുന്ന നാലാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു ശനിയാഴ്ചത്തേത് . എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ അറിയിക്കാൻ ആവശ്യമായ കത്തുകൾ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ രണ്ട് ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.
ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട തീവ്രമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം, ഡിഎംകെയുടെ സഖ്യകക്ഷികൾ ഒടുവിൽ വിജയ്യുടെ പാർട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും 234 അംഗ നിയമസഭയിൽ പകുതിയോളം വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം അവസാനിച്ചു. പക്ഷേ, സഖ്യത്തിന് 120 എംഎൽഎമാരുടെ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമേയുള്ളൂ.
ചെന്നൈയിലെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് നിരവധി ടിവികെ പ്രവർത്തകരും അനുയായികളും ഗവർണറുടെ അനുമതി വാർത്ത ആഘോഷിക്കുകയും പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു .
ആദ്യ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 108 സീറ്റുകൾ നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി ടിവികെ ഉയർന്നുവന്നിരുന്നെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 10 സീറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഏപ്രിൽ 23 ന് നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് പിന്തുണ തേടി ഡിഎംകെയുടെ സഖ്യകക്ഷികളായ കോൺഗ്രസ്, സിപിഐ, സിപിഐ(എം), വിസികെ, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗ് എന്നിവരുമായി പാർട്ടി പിന്നീട് ബന്ധപ്പെട്ടു . മെയ് 4 ന് ആണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
രണ്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച വിജയ്ക്ക് ഒരു സീറ്റ് ഒഴിയേണ്ടി വരും, ഇതോടെ ടിവികെയുടെ അംഗസംഖ്യ 107 ആയി കുറയും. അഞ്ച് എംഎൽഎമാരുള്ള കോൺഗ്രസ്, സിപിഐ, സിപിഐ(എം), വിസികെ, ഐയുഎംഎൽ എന്നിവയ്ക്ക് രണ്ട് എംഎൽഎമാർ വീതമുള്ള പിന്തുണയുള്ള പാർട്ടികളുടെ സംയുക്ത ശക്തി നിയമസഭയിൽ സഖ്യത്തിന്റെ ആകെ ശക്തി 120 ആയി.
സർക്കാർ രൂപീകരണ പോരാട്ടം രൂക്ഷമായിരിക്കെ, പാർട്ടി കുതിരക്കച്ചവടത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് എൻഡിഎ സഖ്യകക്ഷിയായ അമ്മ മക്കൾ മുന്നേറ്റ കഴകം (എഎഎംകെ) യിൽ നിന്നും ടിവികെ വിമർശനം നേരിട്ടു .
2016-ൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജെ. ജയലളിതയുടെ മരണശേഷം അവസാനമായി കണ്ട ഒരു പ്രതിഭാസമായ "റിസോർട്ട് രാഷ്ട്രീയം" തമിഴ്നാട്ടിൽ തിരിച്ചുവരാൻ രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾ കാരണമായി. ടിവികെയെ പിന്തുണച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ അഞ്ച് എംഎൽഎമാരെ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ, ടിവികെ എംഎൽഎമാരെ ചെന്നൈയ്ക്കടുത്തുള്ള മാമല്ലപുരത്തുള്ള ഒരു റിസോർട്ടിൽ പാർപ്പിച്ചു.
വിജയ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മികച്ച പദവികൾ വിസികെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പാർട്ടിയും അവകാശവാദങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.