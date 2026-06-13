ദളപതി ആരാധകർക്ക് ആവേശം; വിജയ്യും സംഗീതയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ
ചെന്നൈ: തമിഴകത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും തമിഴക വെട്രി കഴകം (TVK) അധ്യക്ഷനുമായ ദളപതി വിജയ്യും ഭാര്യ സംഗീത സ്വർണലിംഗവും തമ്മിലുള്ള ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചതായും ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി ഇരുവരും വേർപിരിഞ്ഞു താമസിക്കുകയാണെന്ന വാർത്തകളും, തുടർന്നുണ്ടായ വിവാഹമോചന ഹർജിയും വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ ആരാധകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്.
അമ്മ ശോഭ ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ ഇടപെടൽ
വിജയ്യും സംഗീതയും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ വിജയ്യുടെ അമ്മ ശോഭ ചന്ദ്രശേഖർ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചതായാണ് കോളിവുഡ് ഇൻസൈഡർമാർ നൽകുന്ന വിവരം. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇരുപക്ഷവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾ വിജയകരമായതിനെ തുടർന്ന് ലണ്ടനിലായിരുന്ന സംഗീത ചെന്നൈയിൽ തിരിച്ചെത്തിയെന്നും, ഇപ്പോൾ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
കോടതി വിചാരണ ജൂൺ 15-ന്
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് സംഗീത ചെങ്കൽപ്പെട്ട് കുടുംബ കോടതിയിൽ വിവാഹമോചനത്തിനായി ഹർജി നൽകിയത്. ഈ കേസ് ജൂൺ 15-ന് കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഈ പുതിയ അനുരഞ്ജന വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. കോടതിയിൽ ഇരുവരും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴി ഹാജരായേക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പിലായ സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി നടപടികളിൽ എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. 27 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യ ബന്ധമുള്ള ഈ ദമ്പതികൾക്ക് സഞ്ജയ്, ദിവ്യ എന്നീ രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത്. നിലവിൽ ഈ വാർത്തകളോട് വിജയ്യുടെ ഓഫിസോ കുടുംബാംഗങ്ങളോ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിജയ് ആരാധകർ ഈ വാർത്ത വലിയ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു.