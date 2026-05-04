തമിഴ്നാട് പിടിക്കാൻ ദളപതി; സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ വിജയ്ക്ക് മുന്നിൽ രണ്ട് വഴികൾ
തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കരുത്ത് തെളിയിച്ച് നടനും ടിവികെ നേതാവുമായ വിജയ്. ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ അനുസരിച്ച്, 100-ലധികം സീറ്റുകളിൽ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി ടിവികെ ഉയർന്നുവന്നു. "ആരുടെയും പിന്തുണയില്ലാതെ" സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ടിവികെ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, 234 അംഗ തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ പാർട്ടിക്ക് 118 എന്ന ഭൂരിപക്ഷം മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ വിജയ്ക്ക് സഖ്യകക്ഷികൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ്, എഐഎഡിഎംകെ നയിക്കുന്ന എൻഡിഎയുമായും ഡിഎംകെയുമായും സഖ്യമുണ്ടാക്കില്ലെന്ന് ടിവികെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ ചെറിയ ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
എംജിആറിനെപ്പോലുള്ള സിനിമാതാരങ്ങളെ നേതാക്കളായി തിരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമാണ് സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളതെങ്കിലും, രജനീകാന്ത്, കമൽഹാസൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രമുഖർക്ക് ആ വലിയ കുതിപ്പ് നടത്താനും ആരാധകവൃന്ദത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വിജയ് തന്റെ റാലികളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളെയും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ വോട്ടർമാരെയും, വൻ ജനക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിച്ചു.
വിജയ്ക്ക് അനുകൂലമായി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചുവെന്ന് പറയാൻ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ആയതിനാൽ, ഡിഎംകെയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്ന ദളിത്, ന്യൂനപക്ഷ ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകളിൽ വലിയൊരു പങ്കും ടിവികെ നേടിയെടുത്തിരിക്കാം. മാത്രമല്ല, വെള്ളാളർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട വിജയ്ക്ക് ഭരണവിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഗുണം ചെയ്തെന്ന് വേണം കരുതാൻ. അല്ലാത്തപക്ഷം അത് എഐഎഡിഎംകെയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു.
പക്ഷേ, ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം, വിജയ് താൻ എതിർത്ത നടത്തിയ ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളുമായി കൈകോർക്കുമോ എന്നതാണ്?
വിജയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ
സാഹചര്യം 1: എഐഎഡിഎംകെയുമായി വിജയ് സഖ്യത്തിലേർപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, സംസ്ഥാനത്തെ 234 സീറ്റുകളിൽ പകുതിയിലധികം സീറ്റുകൾ വേണമെന്ന ടിവികെയുടെ ആവശ്യവും വിജയ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടലും സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നേരത്തെ പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തിരക്കഥ മാറി, എഐഎഡിഎംകെ തങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ കൈകോർക്കാൻ തയ്യാറായേക്കാം.
എം.കെ. സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കെതിരായ രൂക്ഷമായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം 51 കാരനായ അദ്ദേഹം ഡി.എം.കെ.യുമായി കൈകോർക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഡി.എം.കെ. ടിവികെയുടെ "രാഷ്ട്രീയ ശത്രു" ആണെങ്കിലും, ബിജെപി അവരുടെ "പ്രത്യയശാസ്ത്ര ശത്രു" ആണെന്ന് വിജയ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഡിഎംകെയും ബിജെപിയും രഹസ്യ ഇടപാട് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും, പരാജയത്തിന് ശേഷം അഴിമതി കേസുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സ്റ്റാലിൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ കാലിൽ വീഴുമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു.
സാഹചര്യം 2: വിജയ് ബിജെപിയെ തന്റെ "പ്രത്യയശാസ്ത്ര ശത്രു" ആയി ചിത്രീകരിച്ചു. അതിനാൽ, ടിവികെയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ബിജെപിയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം എഐഎഡിഎംകെയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷേ തകർന്ന എഐഎഡിഎംകെ പാർട്ടികളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായത് ബിജെപിയായതിനാൽ അത് ഒരു വലിയ ചോദ്യമായിരിക്കും.