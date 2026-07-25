'പാറ്റകളെന്ന് വിളിച്ചതിന് നന്ദി'; ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന് അഭിജിത്ത് ദീപ്കെയുടെ സന്ദേശം
ന്യൂഡൽഹി: ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന്റെ മുൻകാല പരാമർശത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രമുഖ സംരംഭകനായ അഭിജിത്ത് ദീപ്കെ. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയെത്തുടർന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രതികരിക്കവേയാണ് ദീപ്കെ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പരാമർശം പരാമർശിച്ചത്.
"ഞാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന് നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ 'പാറ്റകൾ' എന്ന് വിളിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തില്ലായിരുന്നു; ഇങ്ങനെയൊരു പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ ആരംഭിക്കാനും സാധിക്കില്ലായിരുന്നു," എന്ന് അഭിജിത്ത് ദീപ്കെ കുറിച്ചു.
വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകളെ ഉദ്ദേശിച്ച് മുൻപ് കോടതിയിൽ നടന്ന വാദമുഖങ്ങൾക്കിടെയുണ്ടായ പരാമർശത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ദീപ്കെയുടെ ഈ പ്രതികരണം. ആ പരാമർശമാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്താനും ഇവിടെ പുതിയൊരു സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിടാനും തനിക്ക് പ്രേരണയായതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ വന്ന ദീപ്കെയുടെ ഈ സന്ദേശം നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ-വിദ്യാഭ്യാസ വൃത്തങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.