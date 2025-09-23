​71-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു; മോഹൻലാലിന് ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ, ഷാരൂഖ് ഖാൻ മികച്ച നടൻ

Sep 23, 2025
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ അതുല്യ പ്രതിഭകളെ ആദരിച്ച് 71-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.  ദ്രൗപദി മുർമു ചടങ്ങിൽ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ വൈവിധ്യവും കലാപരമായ മികവും വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ.

മോഹൻലാലിന് ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്‌കാരം

​മലയാള സിനിമയുടെ അഭിമാനമായി മാറിയ നടൻ മോഹൻലാലിന് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത ചലച്ചിത്ര ബഹുമതിയായ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു. ഈ ബഹുമതി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മലയാളിയാണ് അദ്ദേഹം. ഈ അംഗീകാരം മുഴുവൻ മലയാള സിനിമാ പ്രവർത്തകർക്കും ഉള്ളതാണെന്ന് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു.

മികച്ച നടൻ ഷാരൂഖ് ഖാൻ; നടി റാണി മുഖർജി

​'ജവാൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് ബോളിവുഡ് താരം ഷാരൂഖ് ഖാൻ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്‌കാരം നേടി. ഷാരൂഖിന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ അവാർഡ് നേട്ടമാണിത്. '12th Fail' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് വിക്രാന്ത് മാസ്സിയും മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡ് പങ്കിട്ടു. 'Mrs. Chatterjee vs Norway' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ റാണി മുഖർജി മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കി. അമ്മമാരുടെ സ്നേഹത്തിനും ശക്തിക്കും ഈ അവാർഡ് സമർപ്പിക്കുന്നതായി റാണി പറഞ്ഞു.

മറ്റ് പ്രധാന പുരസ്‌കാരങ്ങൾ:

  • മികച്ച ചിത്രം: '12th Fail'

 

  • മികച്ച സഹനടൻ: വിജയരാഘവൻ ('പൂക്കാലം')
  • മികച്ച സഹനടി: ഉർവ്വശി ('ഉള്ളൊഴുക്ക്')
  • മികച്ച മലയാള ചിത്രം: 'ഉള്ളൊഴുക്ക്'
  • മികച്ച സംവിധായകൻ: സുദീപ്‌തോ സെൻ ('ദി കേരള സ്റ്റോറി')
  • മികച്ച സംഗീത സംവിധാനം: ഹർഷവർധൻ രാമേശ്വർ ('ആനിമൽ')
  • മികച്ച മേക്കപ്പ്: 'സാം ബഹദൂർ'
  • ജനപ്രിയ ചിത്രം: 'റോക്കി ഓർ റാണി കി പ്രേം കഹാനി'
  • മികച്ച കുട്ടികളുടെ ചിത്രം: 'നാൽ 2' (മറാത്തി)
  • മികച്ച കന്നഡ ചിത്രം: 'കണ്ടീലു-ദി റേ ഓഫ് ഹോപ്പ്'
  • മികച്ച മറാത്തി ചിത്രം: 'ശ്യാംചി ആൽ'

