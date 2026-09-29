മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷ നീക്കത്തിന് എ.എ.പിയും ഡി.എം.കെയും പിന്തുണ നൽകും
ന്യൂഡൽഹി: ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ (സി.ഇ.സി) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം പാർലമെന്റിൽ നൽകുന്ന നോട്ടീസിനെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും (എ.എ.പി) ഡി.എം.കെയും പിന്തുണയ്ക്കും. 'ഇന്ത്യ' (INDIA) സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുന്ന ഇരു പാർട്ടികളും വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയുമായി സഹകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണ (SIR) നടപടികളിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷം സി.ഇ.സിക്ക് എതിരെ നീക്കം ശക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിനായി തയ്യാറാക്കുന്ന പുതിയ നോട്ടീസിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ എ.എ.പിയും ഡി.എം.കെയും സമ്മതിച്ചതായി പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
സി.ഇ.സിക്കെതിരെ നൽകുന്ന നോട്ടീസിന് വിശാല പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. സി.പി.ഐ(എം) ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ. ബേബി എ.എ.പി കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോൾ, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടി.എം.സി) എം.പി ഡെറക് ഓബ്രിയൻ എ.എ.പി രാജ്യസഭാ എം.പി സഞ്ജയ് സിംഗുമായി ചർച്ച നടത്തി.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം നൽകുന്ന മൂന്നാമത്തെ നോട്ടീസാണിത്. നേരത്തെ മാർച്ചിലും ഏപ്രിലിലും നൽകിയ നോട്ടീസുകൾ ചെയർ തള്ളിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ മറ്റ് കമ്മീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും വിയോജിപ്പുകൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രക്ഷോഭം വീണ്ടും ശക്തമാക്കിയത്.