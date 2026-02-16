എഐ ലോകം ഇനി ഡൽഹിയിൽ; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എഐ ഉച്ചകോടിക്ക് ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ തുടക്കമായി
Feb 16, 2026, 20:33 IST
ന്യൂഡൽഹി: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്ന അഞ്ച് ദിവസത്തെ ആഗോള ഉച്ചകോടിക്ക് ഡൽഹിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ തുടക്കമായി. ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൽ (Global South) നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വലിയ എഐ ഉച്ചകോടിയാണിത്. 'ജനത, ഭൂമി, പുരോഗതി' (People, Planet, Progress) എന്നീ മൂന്ന് ആശയങ്ങളിൽ ഊന്നിയാണ് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ആഗോള സാന്നിധ്യം: നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഗൂഗിൾ സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈ, എൻവിഡിയ സിഇഒ ജെൻസൺ ഹുവാങ്, ഓപ്പൺ എഐ സിഇഒ സാം ആൾട്ട്മാൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമാകും.
- എഐ എക്സ്പോ: മുന്നൂറിലധികം പ്രദർശകർ പങ്കെടുക്കുന്ന എഐ ഇംപാക്ട് എക്സ്പോ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.
- യുവ പ്രതിഭകൾ: 13 മുതൽ 21 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച 'YUVAi' ചലഞ്ചിലെ വിജയികൾ തങ്ങളുടെ പുതിയ എഐ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉച്ചകോടിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.
- ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾ: കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ആരോഗ്യം, കൃഷി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ എഐ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും, എഐയുടെ സുരക്ഷിതമായ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും 700-ലധികം സെഷനുകളിലായി ചർച്ചകൾ നടക്കും.
സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന ജി20 ഉച്ചകോടിക്ക് സമാനമായ കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഡൽഹിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉച്ചകോടി ഫെബ്രുവരി 20-ന് സമാപിക്കും.