ആംബുലൻസിൽ ഓക്സിജൻ തീർന്നു; മധ്യപ്രദേശിൽ പിതാവിന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് 21-കാരന് ദാരുണാന്ത്യം: അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്
ഭോപ്പാൽ: മധ്യപ്രദേശിൽ ആംബുലൻസിൽ ഓക്സിജൻ തീർന്നതിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സ കിട്ടാതെ 21 വയസ്സുള്ള യുവാവ് പിതാവിന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് മരിച്ചു. ആംബുലൻസ് അധികൃതരുടെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച മൂലം സംഭവിച്ച ദാരുണമായ ദുരന്തത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.
ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ യുവാവിനെ കൂടുതൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. യാത്രയ്ക്കിടെ ആംബുലൻസിലെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിലെ ഓക്സിജൻ പൂർണ്ണമായും തീരുകയായിരുന്നു. കൃത്യസമയത്ത് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ യുവാവിന്റെ അവസ്ഥ വഷളാവുകയും തുടർന്ന് പിതാവിന്റെ മടിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ജീവൻ വെടിയുകയുമായിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥക്കെതിരെ വൻ രോഷമാണ് ഉയർന്നത്. തുടർന്ന് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ അധികൃതർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അനാസ്ഥ കാണിച്ച ജീവനക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.