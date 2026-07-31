ആംബുലൻസിൽ ഓക്സിജൻ തീർന്നു; മധ്യപ്രദേശിൽ പിതാവിന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് 21-കാരന് ദാരുണാന്ത്യം: അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്

By  Metro Desk Jul 31, 2026, 22:56 IST
മരണം

ഭോപ്പാൽ: മധ്യപ്രദേശിൽ ആംബുലൻസിൽ ഓക്സിജൻ തീർന്നതിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സ കിട്ടാതെ 21 വയസ്സുള്ള യുവാവ് പിതാവിന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് മരിച്ചു. ആംബുലൻസ് അധികൃതരുടെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച മൂലം സംഭവിച്ച ദാരുണമായ ദുരന്തത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.

​ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ യുവാവിനെ കൂടുതൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. യാത്രയ്ക്കിടെ ആംബുലൻസിലെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിലെ ഓക്സിജൻ പൂർണ്ണമായും തീരുകയായിരുന്നു. കൃത്യസമയത്ത് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ യുവാവിന്റെ അവസ്ഥ വഷളാവുകയും തുടർന്ന് പിതാവിന്റെ മടിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ജീവൻ വെടിയുകയുമായിരുന്നു.

​സംഭവത്തിൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥക്കെതിരെ വൻ രോഷമാണ് ഉയർന്നത്. തുടർന്ന് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ അധികൃതർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അനാസ്ഥ കാണിച്ച ജീവനക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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