ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ അധികഭാരം; പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ മൂന്നാമതും ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിച്ചു
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് സാധാരണക്കാരന്റെ പോക്കറ്റ് ചോർത്തി ഇന്ധനവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ വർധനവ്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഇന്ന് വീണ്ടും വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 87 പൈസയും ഡീസലിന് 91 പൈസയുമാണ് ഇന്ന് കൂട്ടിയത്.
കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇന്ധനവില വർധനവാണിത്. ഈ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മാത്രം പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലിറ്ററിന് ഏകദേശം 4 രൂപ 81 പൈസയോളമാണ് വർദ്ധിച്ചത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങളെ തുടർന്ന് ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറിന് മുകളിൽ എത്തിയതാണ് പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ പ്രകാരം കേരളത്തിലും ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. കൊച്ചിയിൽ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 110.67 രൂപയായും ഡീസൽ വില 99.59 രൂപയായും ഉയർന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോൾ വില ഇതിനകം തന്നെ 111 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ പെട്രോളിന് 99.51 രൂപയും ഡീസലിന് 92.49 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
വിലക്കയറ്റ ഭീതിയിൽ രാജ്യം: തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ഇന്ധനവില വർധനവ് രാജ്യത്ത് ചരക്കുകൂലി വർദ്ധിക്കുന്നതിനും അതുവഴി നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ കടുത്ത വിലക്കയറ്റത്തിനും കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് പൊതുജനങ്ങൾ. വരും ദിവസങ്ങളിലും വില ഇനിയും ഉയരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.