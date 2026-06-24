പുനെയിലെ യുവ ബിസിനസുകാരന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികളെ കുടുക്കിയത് സിസിടിവിയിലെ ആ ഒരു ദൃശ്യം; പ്രതിശ്രുത വധുവും കാമുകനും അറസ്റ്റിൽ
പുനെ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ലോഹഗഡ് കോട്ടയിൽ വച്ച് പുനെയിലെ യുവ ബിസിനസുകാരൻ കേതൻ അഗർവാൾ (26) കൊക്കയിലേക്ക് വീണു മരിച്ച സംഭവം ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകമാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. കേതന്റെ പ്രതിശ്രുത വധു സിയ ഗോയൽ (20), ഇവരുടെ കാമുകൻ ചേതൻ ചൗധരി (22) എന്നിവരെ ലോണാവാല റൂറൽ പോലീസും ലോക്കൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചും ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ആദ്യം ഒരു സാധാരണ ട്രെക്കിംഗ് അപകടമെന്ന് കരുതിയ കേസിൽ, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ട ഒരു ചെറിയ അസ്വാഭാവികതയാണ് പോലീസിന് വഴിത്തിരിവായത്.
പ്രതികളെ കുടുക്കിയ 'ഹൂഡി' (Hoodie) രഹസ്യം:
ജൂൺ 18-നായിരുന്നു കേതൻ കോട്ടയിലെ cliff-ൽ (കൽക്കെട്ടിൽ) നിന്ന് വീണു മരിച്ചത്. കേതൻ അബദ്ധത്തിൽ കാൽ വഴുതി വീണതാണെന്നാണ് സിയ കേതന്റെ വീട്ടുകാരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പോലീസ് കോട്ടയിലെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കേതനും സിയക്കും തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒരാൾ നടന്നുപോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.
അന്ന് പുനെയിൽ നല്ല വെയിലുള്ള, 33 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ യുവാവ് ഹാഫ് ട്രൗസറും തലയും മുഖവും പൂർണ്ണമായി മറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള 'ഹൂഡി' ജാക്കറ്റും ധരിച്ച്, അതിനു മുകളിലൂടെ ഹെഡ്സെറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും കഠിനമായ ചൂടിൽ ഒരാൾ എന്തിനാണ് ശരീരം മുഴുവൻ മൂടിപ്പൊതിഞ്ഞ് ഹൂഡി ധരിക്കുന്നത് എന്ന പോലീസിന്റെ സംശയമാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വലിയ വഴിത്തിരിവായത്. കൂടാതെ സിയ പെട്ടെന്ന് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഹൂഡി ധരിച്ചയാൾ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസിന് സംശയം കൂട്ടി.
പ്രണയവും ആസൂത്രിത ഗൂഢാലോചനയും:
കേതനും സിയയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞത്. വരും മാസങ്ങളിൽ ഉദയപൂരിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ വച്ച് ആഡംബര വിവാഹം നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ സിയക്ക് ചേതനുമായി പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചെങ്കിലും കേതനെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാൻ സിയയും കാമുകനും ചേർന്ന് പദ്ധതിയിടുകയായിരുന്നു.
വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കാമുകനൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയാൽ കുടുംബത്തിന് നാണക്കേടാവുമെന്ന് കരുതിയാണ് കേതനെ വകവരുത്താൻ ഇവർ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിനായി പലതവണ സിയ കേതനെ നിർബന്ധിച്ച് ലോഹഗഡ് കോട്ടയിലേക്ക് ട്രെക്കിംഗിനായി കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി. ഇതിനു മുൻപ് ജൂൺ 14-ന് നടത്തിയ ഒരു ശ്രമത്തിൽ സിയ കേതനെ തള്ളി താഴെയിടാൻ നോക്കിയെങ്കിലും കേതൻ ഒരു കാട്ടുചെടിയിൽ പിടിച്ച് രക്ഷപെട്ടിരുന്നു. അന്ന് പാമ്പിനെ കണ്ട് പേടിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സിയ കേതനെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു.
ഒടുവിൽ ജൂൺ 18-ന് വീണ്ടും കോട്ടയിലെത്തിച്ച്, കാമുകൻ ചേതന്റെ സഹായത്തോടെ കേതനെ ആഴമേറിയ കൊക്കയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഫോൺ രേഖകളും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈലുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. പ്രതികൾക്കെതിരെ കൊലപാതകം, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.