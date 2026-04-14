ലോകസഭയിൽ വൻ അഴിച്ചുപണിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ; സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 850 ആയി ഉയർത്താൻ ശുപാർശ: ബില്ലിന്റെ കരട് എംപിമാർക്ക് കൈമാറി

By  Metro Desk Apr 14, 2026, 17:35 IST
Lokh sabha

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പാർലമെന്ററി മണ്ഡലങ്ങളുടെ പുനർനിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണ്ണായക നീക്കവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ലോകസഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം നിലവിലുള്ള 543-ൽ നിന്ന് 850 ആയി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിന്റെ കരട് സർക്കാർ എംപിമാർക്ക് കൈമാറി. ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ ചരിത്രപരമായ നീക്കം.

​പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ സെൻട്രൽ ഹാൾ 888 അംഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്. 2026-ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തിന് (Delimitation) മുന്നോടിയായാണ് ഈ നീക്കം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

  • സീറ്റുകളുടെ വർധനവ്: ലോകസഭാ സീറ്റുകൾ 850 ആയി ഉയർത്തും. ഇതോടൊപ്പം രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
  • പ്രാദേശിക പ്രാതിനിധ്യം: ജനസംഖ്യ വർധിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുതിയ നീക്കം കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകും. എന്നാൽ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇത് തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്.
  • വനിതാ സംവരണം: സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതോടെ വനിതാ സംവരണ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാകുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.

​ബില്ലിന്മേൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പാർലമെന്റിൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടക്കും. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഈ നീക്കത്തോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ബില്ലിന്റെ ഭാവി. മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തിലൂടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഇതിനോടകം തന്നെ ചില പ്രാദേശിക കക്ഷികൾ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

You may like