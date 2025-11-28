ഏറ്റുമുട്ടൽ മുറുകുന്നു; ഖാർഗെയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി സിദ്ധരാമയ്യ: ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പക്ഷങ്ങൾ 'കുറ്റപത്രങ്ങൾ' തയ്യാറാക്കി
ബെംഗളൂരു: കർണാടകത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിനുള്ളിലെ അധികാരത്തർക്കം അതിന്റെ നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ പക്ഷവും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ പക്ഷവും പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി പരസ്പരം ആരോപണങ്ങൾ അടങ്ങിയ 'കുറ്റപത്രങ്ങൾ' (Charge Sheets) തയ്യാറാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ഇരുനേതാക്കളെയും പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡ് ഇന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് ചർച്ചയ്ക്കായി വിളിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറി രണ്ടര വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ, 2023-ൽ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന 'അധികാര പങ്കിടൽ ധാരണ' (Power-sharing agreement) നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പക്ഷം ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
- സിദ്ധരാമയ്യ പക്ഷത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ: ശിവകുമാറിന് മുഖ്യമന്ത്രി പദം കൈമാറുന്നത് ഭരണപരമായ സ്ഥിരതയെ ബാധിക്കുമെന്നും, നിലവിലെ ജനകീയ പദ്ധതികളുടെ വിജയത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുമെന്നും ഇവർ വാദിക്കുന്നു. ഡി.കെ.എസ്. പക്ഷം പൊതുരംഗത്ത് സർക്കാരിന് നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ സംഭവങ്ങൾ കുറ്റപത്രത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചേക്കും.
- ഡി.കെ.എസ്. പക്ഷത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ: മുഖ്യമന്ത്രി പദവി രണ്ടര വർഷത്തിന് ശേഷം കൈമാറാമെന്ന 'രഹസ്യ ധാരണ' ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പദവി നിഷേധിക്കുന്നതിലൂടെ പാർട്ടി തത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും, തനിക്കുള്ള പിന്തുണ എം.എൽ.എമാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടെന്നും ഇവർ ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിക്കും.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇരുവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഖാർഗെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഹൈക്കമാൻഡ് ഒരു അനുരഞ്ജന ഫോർമുല അവതരിപ്പിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനം എന്തായിരിക്കും എന്ന ആകാംഷയിലാണ് കർണാടക രാഷ്ട്രീയ ലോകം.