ഇറാനുമായുള്ള കരാറിന് ദിവസങ്ങളെടുത്തേക്കാം; യുദ്ധം പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കില്ലെന്ന് മാർക്കോ റൂബിയോ
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകൾ തള്ളി യുഎസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു കരാറിലെത്താൻ "കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം" എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ദക്ഷിണ ഇറാനിൽ യുഎസ് സേന പ്രതിരോധ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് യുദ്ധം പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കില്ലെന്ന സൂചന റൂബിയോ നൽകിയത്.
ഇന്ത്യയിലെ ജയ്പൂരിൽ വെച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ, തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) ഏതുവിധേനയും തുറന്നുതന്നെ കിടക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ദോഹയിൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് യുഎസിന്റെ ഈ പ്രതികരണം.
അതേസമയം, വെടിനിർത്തൽ ലംഘനങ്ങളുണ്ടായാൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഇറാന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് അറിയിച്ചു. യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് ഇനി മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങൾ ഒരു കവചമാകില്ലെന്ന് ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് മൊജ്താബ ഖമേനിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച ഈ യുദ്ധം ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള എണ്ണ പ്രതിസന്ധിക്കും വിലക്കയറ്റത്തിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്.