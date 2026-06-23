​നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ എഴുതാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ വൈകിയെത്തിയത് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് മൂലമല്ല; കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി ബെംഗളൂരു ട്രാഫിക് പോലീസ്

By  Metro Desk Jun 23, 2026, 17:09 IST
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ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവിൽ നീറ്റ് യു.ജി (NEET-UG) പുനഃപരീക്ഷ എഴുതാൻ എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമയത്തിന് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയത് നഗരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് മൂലമല്ലെന്ന് ബെംഗളൂരു ട്രാഫിക് പോലീസ് (BTP). പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള സമയപരിധി കഴിഞ്ഞെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ പുറത്തുനിന്ന് കരയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് പോലീസ് ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദമായ ഫാക്ട് ചെക്ക് (വസ്തുതാ പരിശോധന) റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്.

​അന്ന് ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് റാലിയും സമ്മേളനവും കാരണമുണ്ടായ വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്കാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വൈകാൻ കാരണമെന്നായിരുന്നു രക്ഷിതാക്കളും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും ആരോപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ, റൂട്ട് വിശകലനം, വിദ്യാർത്ഥികളുമായും രക്ഷിതാക്കളുമായും നടത്തിയ ചർച്ചകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പോലീസ് ഈ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിയത്.

പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ:

വൈകിയുള്ള യാത്ര: ആർ.ടി നഗറിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:57-നാണ്. എന്നാൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ട അവസാന സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 ആയിരുന്നു. അതായത് സമയപരിധിക്ക് വെറും 33 മിനിറ്റ് മുൻപ് മാത്രമാണ് ഇവർ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയത്.

ദൈർഘ്യമേറിയ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തു: പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ എളുപ്പവഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, വിദ്യാർത്ഥി കൂടുതൽ ദൂരമുള്ള മറ്റൊരു വഴിയാണ് യാത്രയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

സാധാരണ ട്രാഫിക്: നഗരത്തിൽ അന്ന് രാഷ്ട്രീയ പൊതുപരിപാടി നടന്നിരുന്നെങ്കിലും പരീക്ഷാർത്ഥികൾ സഞ്ചരിച്ച റൂട്ടിൽ ഗതാഗതം സാധാരണ നിലയിലായിരുന്നു. എവിടെയും അസ്വാഭാവികമായ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂടാതെ ട്രാഫിക് പോലീസ് കൃത്യമായി വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

​ഗേറ്റുകൾ അടച്ച് മൂന്ന് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം 1:33-നാണ് വിദ്യാർത്ഥി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിയതെന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. കൃത്യസമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങാത്തതും തെറ്റായ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തതുമാണ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയ പ്രധാന കാരണങ്ങളെന്ന് ട്രാഫിക് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

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