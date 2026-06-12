വ്യോമസേനയ്ക്ക് കരുത്തായി 'ആകാശത്തിലെ കണ്ണ്'; ഡി.ആർ.ഡി.ഒയുടെ 'നേത്ര'യ്ക്ക് ജൂൺ 25-ന് അന്തിമ പ്രവർത്തനാനുമതി ലഭിക്കും
ബെംഗളൂരു: ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാകാൻ പോകുന്ന നേട്ടവുമായി ഡി.ആർ.ഡി.ഒ (DRDO). ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അത്യാധുനിക വ്യോമ നിരീക്ഷണ നിയന്ത്രണ സംവിധാനമായ 'നേത്ര'യ്ക്ക് (Netra AEW&C) ജൂൺ 25-ന് അന്തിമ പ്രവർത്തനാനുമതി (Final Operational Clearance - FOC) ലഭിക്കും. ബെംഗളൂരുവിലെ സെന്റർ ഫോർ എയർബോൺ സിസ്റ്റംസിൽ (CABS) വെച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിലാകും ഇത് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക.
ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ (IAF) 'ആകാശത്തിലെ കണ്ണ്' (Eye in the Sky) എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സംവിധാനം, എല്ലാവിധ കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങളും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണ സജ്ജമായി യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അനുമതി നേടുന്നത്. ഇതോടെ ഭാഗികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഏത് ഉയർന്ന സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ തക്ക ദൗത്യസജ്ജമായി 'നേത്ര' മാറും.
എന്താണ് 'നേത്ര' എ.ഇ.ഡി.യു ആൻഡ് സി?
എംബ്രായർ (Embraer EMB-145) വിമാനങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അതിനൂതന റഡാറുകളും ഇലക്ട്രോണിക് നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം. ശത്രുക്കളുടെ വിമാനങ്ങൾ, മിസൈലുകൾ, മറ്റ് ആകാശ-ഉപരിതല ഭീഷണികൾ എന്നിവയെ വളരെ ദൂരെ നിന്നുതന്നെ തിരിച്ചറിയാനും തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാനും ഇതിന് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കും താഴെയുള്ള കൺട്രോൾ റൂമുകൾക്കും ഇടയിൽ വിവരങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കൈമാറുന്ന ഒരു ആകാശ കമാൻഡ് സെന്റർ കൂടിയായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
നിലവിൽ ഈ സംവിധാനം വ്യോമസേന പരിമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ജൂൺ 25-ലെ അന്തിമ അനുമതിയോടെ (FOC) രാജ്യം പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പൂർണ്ണ സ്വയംപര്യാപ്തതയിലേക്ക് ഒരു വലിയ ചുവടുവെപ്പ് കൂടി പൂർത്തിയാക്കും. അതിർത്തികളിലെ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുന്നതിനും ശത്രുക്കളുടെ നീക്കങ്ങൾ തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ഈ തദ്ദേശീയ സംവിധാനം ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് വൻ കരുത്താകും.