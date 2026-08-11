മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുതിയ മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമപ്രകാരം ആദ്യ കേസ് പൂനെയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു
പൂനെ: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അടുത്തിടെ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന പുതിയ മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമമായ 'മഹാരാഷ്ട്ര മതസ്വാതന്ത്ര്യ നിയമം, 2026' (Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026) പ്രകാരമുള്ള ആദ്യ കേസ് പൂനെ നഗര പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ നിർബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ഉത്തരപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ 22-കാരനെതിരെയാണ് ആദ്യ എഫ്.ഐ.ആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഓഗസ്റ്റ് 1-ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന നിയമത്തിലെ 3, 9(2) വകുപ്പുകൾക്ക് പുറമെ പോക്സോ (POCSO) നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകളും ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
ഇതിനുപിന്നാലെ, മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ മതസമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു ആളുകളെ മതം മാറ്റത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് യുകെ പൗരത്വമുള്ള ഒരു ഒ.സി.ഐ (OCI) കാർഡ് ഉടമയ്ക്കെതിരെയും പൂനെയിൽ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ പാസാക്കിയ പുതിയ ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജൂലൈ 31-നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയത്. ഭീഷണി, തട്ടിപ്പ്, സാമ്പത്തിക വാഗ്ദാനം, വിവാഹ വാഗ്ദാനം എന്നിവയിലൂടെയുള്ള മതപരിവർത്തനം തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്ക് 7 മുതൽ 10 വർഷം വരെ തടവും സാമ്പത്തിക പിഴയും ലഭിക്കാം.