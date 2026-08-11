മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുതിയ മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമപ്രകാരം ആദ്യ കേസ് പൂനെയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

By  Metro Desk Aug 11, 2026, 15:27 IST
പൂനെ

പൂനെ: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അടുത്തിടെ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന പുതിയ മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമമായ 'മഹാരാഷ്ട്ര മതസ്വാതന്ത്ര്യ നിയമം, 2026' (Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026) പ്രകാരമുള്ള ആദ്യ കേസ് പൂനെ നഗര പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

​പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ നിർബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ഉത്തരപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ 22-കാരനെതിരെയാണ് ആദ്യ എഫ്.ഐ.ആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഓഗസ്റ്റ് 1-ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന നിയമത്തിലെ 3, 9(2) വകുപ്പുകൾക്ക് പുറമെ പോക്സോ (POCSO) നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകളും ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

​ഇതിനുപിന്നാലെ, മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ മതസമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു ആളുകളെ മതം മാറ്റത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് യുകെ പൗരത്വമുള്ള ഒരു ഒ.സി.ഐ (OCI) കാർഡ് ഉടമയ്‌ക്കെതിരെയും പൂനെയിൽ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

​മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ പാസാക്കിയ പുതിയ ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജൂലൈ 31-നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയത്. ഭീഷണി, തട്ടിപ്പ്, സാമ്പത്തിക വാഗ്ദാനം, വിവാഹ വാഗ്ദാനം എന്നിവയിലൂടെയുള്ള മതപരിവർത്തനം തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്ക് 7 മുതൽ 10 വർഷം വരെ തടവും സാമ്പത്തിക പിഴയും ലഭിക്കാം.

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