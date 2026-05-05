'ഗുണ്ടകൾ അകത്തുകയറി എന്നെ തല്ലി'; ഭവാനിപൂരിലെ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മമത ബാനർജി

By  Metro Desk May 5, 2026, 10:47 IST
Mammatha Banarje

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വൻ ഭൂകമ്പം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റായ ഭവാനിപൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത തോൽവി. ബിജെപി നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരിയോടാണ് 15,000-ത്തിൽപ്പരം വോട്ടുകൾക്ക് മമത പരാജയപ്പെട്ടത്. തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ കേന്ദ്രസേനയ്ക്കും ബിജെപിക്കുമെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി മമത രംഗത്തെത്തി.

​താൻ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് ബിജെപി ഗുണ്ടകൾ തന്നെ മർദിച്ചുവെന്നും മമത ബാനർജി ആരോപിച്ചു. വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയയിൽ അട്ടിമറി നടന്നതായും നൂറിലധികം സീറ്റുകൾ ബിജെപി 'ലൂട്ടി' എടുത്തതായും അവർ ഫോൺ കോളിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങളോടും പ്രതികരിച്ചു.

പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ:

​"ഈ തോൽവി ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ബലം പ്രയോഗിച്ചും ഗുണ്ടായിസത്തിലൂടെയുമാണ് അവർ ജയിച്ചത്. ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചുവരും," - മമത ബാനർജി

 

​നേരത്തെ നന്ദിഗ്രാമിൽ മമതയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ സുവേന്ദു അധികാരി, ഇത്തവണ ഭവാനിപൂരിലും വിജയം ആവർത്തിച്ചത് തൃണമൂൽ ക്യാമ്പിനെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ മമതയുടെ ആരോപണങ്ങൾ നിരാശയിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നും ജനവിധി അംഗീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകണമെന്നും ബിജെപി നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ചു.

  • ശാരീരിക ആക്രമണം: സാഖാവത്ത് മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്‌കൂളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് ബിജെപി പ്രവർത്തകരും കേന്ദ്രസേനയും തന്നെ മർദിച്ചുവെന്ന് മമത ആരോപിച്ചു.
  • അട്ടിമറി: ബിജെപിയും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും ഒത്തുകളിച്ചുവെന്നും വോട്ടെണ്ണലിൽ കൃത്രിമം നടന്നുവെന്നും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നു.
  • 'ബിജെപി കമ്മീഷൻ': തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിഷ്പക്ഷമല്ലെന്നും അത് 'ബിജെപി കമ്മീഷനായി' മാറിയെന്നും മമത കുറ്റപ്പെടുത്തി.

