'ഗുണ്ടകൾ അകത്തുകയറി എന്നെ തല്ലി'; ഭവാനിപൂരിലെ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മമത ബാനർജി
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വൻ ഭൂകമ്പം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റായ ഭവാനിപൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത തോൽവി. ബിജെപി നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരിയോടാണ് 15,000-ത്തിൽപ്പരം വോട്ടുകൾക്ക് മമത പരാജയപ്പെട്ടത്. തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ കേന്ദ്രസേനയ്ക്കും ബിജെപിക്കുമെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി മമത രംഗത്തെത്തി.
താൻ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് ബിജെപി ഗുണ്ടകൾ തന്നെ മർദിച്ചുവെന്നും മമത ബാനർജി ആരോപിച്ചു. വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയയിൽ അട്ടിമറി നടന്നതായും നൂറിലധികം സീറ്റുകൾ ബിജെപി 'ലൂട്ടി' എടുത്തതായും അവർ ഫോൺ കോളിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങളോടും പ്രതികരിച്ചു.
പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ:
"ഈ തോൽവി ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ബലം പ്രയോഗിച്ചും ഗുണ്ടായിസത്തിലൂടെയുമാണ് അവർ ജയിച്ചത്. ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചുവരും," - മമത ബാനർജി
നേരത്തെ നന്ദിഗ്രാമിൽ മമതയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ സുവേന്ദു അധികാരി, ഇത്തവണ ഭവാനിപൂരിലും വിജയം ആവർത്തിച്ചത് തൃണമൂൽ ക്യാമ്പിനെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ മമതയുടെ ആരോപണങ്ങൾ നിരാശയിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നും ജനവിധി അംഗീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകണമെന്നും ബിജെപി നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ചു.
- ശാരീരിക ആക്രമണം: സാഖാവത്ത് മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് ബിജെപി പ്രവർത്തകരും കേന്ദ്രസേനയും തന്നെ മർദിച്ചുവെന്ന് മമത ആരോപിച്ചു.
- അട്ടിമറി: ബിജെപിയും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും ഒത്തുകളിച്ചുവെന്നും വോട്ടെണ്ണലിൽ കൃത്രിമം നടന്നുവെന്നും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നു.
- 'ബിജെപി കമ്മീഷൻ': തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിഷ്പക്ഷമല്ലെന്നും അത് 'ബിജെപി കമ്മീഷനായി' മാറിയെന്നും മമത കുറ്റപ്പെടുത്തി.