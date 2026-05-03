ഇന്ത്യാ സഖ്യം വീണ്ടും യോഗം ചേരുന്നു; ലക്ഷ്യം മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയവും വനിതാ സംവരണവും

By  Metro Desk May 3, 2026, 09:59 IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുന്നതിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നീക്കങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യാ (I.N.D.I.A) സഖ്യത്തിന്റെ നിർണ്ണായക യോഗം ഉടൻ ചേരും. മെയ് 4-ന് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ, മെയ് പകുതിയോടെ യോഗം ചേരാനാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ തീരുമാനം.

​ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം (Delimitation), വനിതാ സംവരണ ബിൽ നടപ്പിലാക്കൽ എന്നീ വിഷയങ്ങളിലായിരിക്കും യോഗം പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾ

  • മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം: ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 543-ൽ നിന്ന് 800-ലധികം ആയി ഉയർത്താനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ശക്തമായ വിയോജിപ്പുണ്ട്. ഇത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറയ്ക്കുമെന്ന ആശങ്ക സഖ്യം ചർച്ച ചെയ്യും.
  • വനിതാ സംവരണം: വനിതാ സംവരണം ഉടനടി നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന്റെ ആവശ്യം. എന്നാൽ മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ സംവരണം നടപ്പിലാക്കൂ എന്ന സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനെ സഖ്യം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.
  • ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി: 131-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ, സർക്കാർ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പുതിയ നീക്കങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ യോഗം ആവിഷ്കരിക്കും.

കേരളം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സഖ്യകക്ഷികൾ പരസ്പരം മത്സരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളേക്കാൾ ഉപരിയായി ദേശീയ വിഷയങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ യോഗം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്.

