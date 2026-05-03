ഇന്ത്യാ സഖ്യം വീണ്ടും യോഗം ചേരുന്നു; ലക്ഷ്യം മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയവും വനിതാ സംവരണവും
May 3, 2026, 09:59 IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുന്നതിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നീക്കങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യാ (I.N.D.I.A) സഖ്യത്തിന്റെ നിർണ്ണായക യോഗം ഉടൻ ചേരും. മെയ് 4-ന് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ, മെയ് പകുതിയോടെ യോഗം ചേരാനാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ തീരുമാനം.
ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം (Delimitation), വനിതാ സംവരണ ബിൽ നടപ്പിലാക്കൽ എന്നീ വിഷയങ്ങളിലായിരിക്കും യോഗം പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾ
- മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം: ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 543-ൽ നിന്ന് 800-ലധികം ആയി ഉയർത്താനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ശക്തമായ വിയോജിപ്പുണ്ട്. ഇത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറയ്ക്കുമെന്ന ആശങ്ക സഖ്യം ചർച്ച ചെയ്യും.
- വനിതാ സംവരണം: വനിതാ സംവരണം ഉടനടി നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന്റെ ആവശ്യം. എന്നാൽ മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ സംവരണം നടപ്പിലാക്കൂ എന്ന സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനെ സഖ്യം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.
- ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി: 131-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ, സർക്കാർ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പുതിയ നീക്കങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ യോഗം ആവിഷ്കരിക്കും.
കേരളം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സഖ്യകക്ഷികൾ പരസ്പരം മത്സരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളേക്കാൾ ഉപരിയായി ദേശീയ വിഷയങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ യോഗം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്.