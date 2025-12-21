കർണാടകയിലെ നേതൃതർക്കം പ്രാദേശികം മാത്രം; ഹൈക്കമാൻഡിൽ ആശയക്കുഴപ്പമില്ലെന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ
ബെംഗളൂരു: കർണാടക കോൺഗ്രസിലെ നേതൃമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തി എഐസിസി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ. സംസ്ഥാനത്തെ നേതൃത്വത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും പ്രാദേശിക തലത്തിൽ മാത്രമുള്ളതാണെന്നും പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ അവ്യക്തതയുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തെ ചൊല്ലി സിദ്ധരാമയ്യ, ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പോര് മുറുകുന്നു എന്ന വാർത്തകളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കർണാടകയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ പാർട്ടി കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തിരുത്തലുകളോ തീരുമാനങ്ങളോ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് ഉചിതമായ സമയത്ത് ഹൈക്കമാൻഡ് കൈക്കൊള്ളുമെന്നും ഖാർഗെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിലവിൽ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ പലപ്പോഴും അതിശയോക്തി കലർന്നതാണെന്നും പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.