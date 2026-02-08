തമിഴ് ഭാഷയോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു; മലേഷ്യയിൽ ആറ് സുപ്രധാന കരാറുകളിൽ ഒപ്പിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
മലേഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആറ് സുപ്രധാന കരാറുകളിൽ ഒപ്പിട്ടു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നൽകിയ വാഗ്ദാനം പാലിച്ച് കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ നടപടി. ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തമിഴ് ഭാഷയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം, ക്വാലാലംപൂരിൽ വെച്ച് സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തികവും തന്ത്രപരവുമായ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
മലേഷ്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, മാധ്യമം, സാംസ്കാരിക ജീവിതം എന്നിവയിൽ തമിഴിന്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള വേരൂന്നിയ ബന്ധത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിമിനൊപ്പം നടത്തിയ സംയുക്ത പത്രക്കുറിപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.
മലേഷ്യയിലെ തമിഴ് സാന്നിധ്യം
"തമിഴ് ഭാഷയോടുള്ള സ്നേഹം ഇന്ത്യയെയും മലേഷ്യയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. മലേഷ്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മാധ്യമങ്ങളിലും തമിഴ് സാന്നിധ്യം സജീവമാണ്. ഇന്നത്തെ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ കരാറിലൂടെ ചലച്ചിത്രങ്ങളും സംഗീതവും, പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ് സിനിമകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം, ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിക്ക് തനിക്ക് മലേഷ്യയിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 2026-ലെ തന്റെ ആദ്യ വിദേശ സന്ദർശനത്തിനായി മലേഷ്യ തിരഞ്ഞെടുത്തത് തന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനം പാലിക്കാനാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദ്വിദിന ഔദ്യോഗിക സന്ദർശന വേളയിൽ ഇരു നേതാക്കളും വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമഗ്ര തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പായി ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.
സുരക്ഷ, പ്രതിരോധം, രഹസ്യാന്വേഷണ പങ്കിടൽ
പ്രതിനിധി തല ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം, സുരക്ഷാ മേഖലയിലെ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ കൈമാറൽ, സമുദ്ര സുരക്ഷ എന്നിവയിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കും. കൂടാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ, സെമികണ്ടക്ടർ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്നീ മേഖലകളിലും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കും.
ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയെ പ്രശംസിച്ച് മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി
മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ഉയർച്ചയെ പ്രശംസിക്കുകയും നിലവിലുള്ള വ്യാപാര നിലവാരത്തിനപ്പുറം സഹകരണം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അടിവരയിടുകയും ചെയ്തു. ഉഭയകക്ഷി ഇടപാടുകൾക്ക് പ്രാദേശിക കറൻസികൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ അദ്ദേഹം "അസാധാരണ നേട്ടം" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും കൂടുതൽ മലേഷ്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഒപ്പിട്ട പ്രധാന കരാറുകൾ
ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം, ഇരുപക്ഷവും വിവിധ മേഖലകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആറ് ധാരണാപത്രങ്ങൾ കൈമാറി
ഓഡിയോ വിഷ്വൽ കോ-പ്രൊഡക്ഷൻ (സിനിമ, സംഗീതം)
ദുരന്ത നിവാരണ സഹകരണം
അഴിമതിക്കെതിരായ പോരാട്ടം
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമാധാനപാലനം
സെമികണ്ടക്ടർ മേഖലയിലെ സഹകരണം
ആചാരപരമായ സ്വീകരണം
ശനിയാഴ്ച ക്വാലാലംപൂരിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ വിമാനത്താവളത്തിൽ മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിം നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരിച്ചു. ഞായറാഴ്ച നടന്ന ചടങ്ങുകളിൽ പരമ്പരാഗത സംഗീതവും നൃത്തവും ഉൾപ്പെട്ട ചുവപ്പ് പരവതാനി സ്വീകരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത്. തുടർന്ന് ഇരുവരും ഒരേ വാഹനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യാത്ര തിരിച്ചു. മലേഷ്യയിൽ ലഭിച്ച ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണത്തെ കുറിച്ച് മോദി എക്സിൽ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
മലേഷ്യയിലെ 29 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജർ ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ പ്രവാസി ഇന്ത്യൻ സമൂഹമാണ്. ചരിത്രം, നാഗരികത, സംസ്കാരം എന്നിവയാൽ രൂപപ്പെട്ട ദീർഘകാല ബന്ധമാണ് ഇന്ത്യയും മലേഷ്യയും പങ്കിടുന്നത്.പ്രാദേശിക, ആഗോള സഹകരണം വളർന്നുവരുന്ന സമയത്ത്, പുതിയ കരാറുകളും ചർച്ചകളും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾക്ക് പുതിയ ആക്കം നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.