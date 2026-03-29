പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി ഇന്ത്യക്കും വെല്ലുവിളി; സമാധാനത്തിനായി ചർച്ചകൾ തുടരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
Mar 29, 2026, 12:04 IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇസ്രായേലും ഇറാനും തമ്മിൽ തുടരുന്ന യുദ്ധം അതീവ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. യുദ്ധം ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷയെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, രാജ്യം വലിയൊരു 'സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിന്' (Stress Test) വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ:
- വെല്ലുവിളികൾ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ തടസ്സങ്ങൾ കാരണം പെട്രോൾ, ഡീസൽ, വളം എന്നിവയുടെ വിതരണ ശൃംഖലയിൽ വൻ തിരിച്ചടിയുണ്ടായതായി പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാര പാതകളെയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
- പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷ: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷയാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രഥമ പരിഗണന. പശ്ചിമേഷ്യൻ നേതാക്കളുമായി താൻ നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രവാസികളെ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നടന്ന റാലിയിൽ ഉറപ്പുനൽകി.
- നയതന്ത്ര നിലപാട്: യുദ്ധമല്ല, ചർച്ചകളാണ് (Dialogue and Diplomacy) പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗം. മേഖലയിലെ സംഘർഷം കുറയ്ക്കാനായി ഇന്ത്യ ഇറാൻ, ഇസ്രായേൽ, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
- സ്വാശ്രയത്വം: വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും, ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഭാരതം 'ആത്മനിർഭർ' (Self-reliant) ആകേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഈ യുദ്ധം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രതിപക്ഷം അനാവശ്യ ഭീതി പരത്തുകയാണെന്നും സർക്കാർ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.