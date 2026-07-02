മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയവും 'ഒരു രാജ്യം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പും' ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പ്രമുഖ ബില്ലുകളുമായി മോദി സർക്കാർ; പ്രതിപക്ഷത്തെ പിളർത്താൻ നീക്കം
ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെന്റിന്റെ മൺസൂൺ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ, രാജ്യത്ത് നിർണായകമായ മൂന്ന് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ പാസാക്കാനുള്ള വൻ നീക്കങ്ങളുമായി ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ.ഡി.എ മുന്നണി. മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയ ബിൽ (Delimitation Bill), 'ഒരു രാജ്യം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്' (One Nation One Election) പദ്ധതി, കൂടാതെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും സ്വയമേവ പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭേദഗതി എന്നിവയാണ് ഈ 'ട്രിപ്പിൾ പുഷിലൂടെ' സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലുകൾ പാസാക്കുന്നതിനായി ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം (Two-Thirds Majority) ഉറപ്പാക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ എൻ.ഡി.എ സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിപക്ഷ ചേരിയിലെ പ്രാദേശിക കക്ഷികളിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കാനും വിമതരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനും ഭരണപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (TMC), ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ ശിവസേന വിഭാഗം എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള എം.പിമാരുടെ പിന്തുണയോടെ പാർലമെന്റിൽ എൻ.ഡി.എയുടെ അംഗബലം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കോൺഗ്രസ് സഖ്യം വിട്ട ഡി.എം.കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ നിലപാടുകളും ഈ ഭേദഗതികളുടെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായകമാകും. ജൂലൈ 21-ഓടെ ആരംഭിക്കുന്ന മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ ബില്ലുകൾ സഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരാനാണ് സാധ്യത.