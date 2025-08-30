നോബൽ സമ്മാനവും ഒരു രൂക്ഷമായ ഫോൺ സംഭാഷണവും: ട്രംപ്-മോദി ബന്ധം ഉലഞ്ഞതെങ്ങനെ?
Aug 30, 2025, 20:05 IST
ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദബന്ധം ഉലയുന്നു. സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളും തുടർന്നുണ്ടായ രൂക്ഷമായ ഫോൺ സംഭാഷണവുമാണ് ഈ ബന്ധത്തിലെ വിള്ളലിന് പ്രധാന കാരണം. ഇന്ത്യ-പാകിസ്താൻ വിഷയത്തിൽ താൻ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ കാരണമാണ് മേഖലയിൽ സമാധാനം നിലനിന്നതെന്നും അതിനാൽ താൻ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനാണെന്നും ട്രംപ് നേരത്തെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ട്രംപിന്റെ ഈ വാദത്തെ ഇന്ത്യ തള്ളിക്കളയുകയും അത്തരം ഇടപെടലുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായത്. ജൂൺ 17-ന് ട്രംപ് മോദിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം 35 മിനിറ്റോളം നീണ്ട സംഭാഷണത്തിൽ ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ മോദി തള്ളിയതും, ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് യു.എസ്. 50% തീരുവ ചുമത്താനുള്ള ട്രംപിന്റെ തീരുമാനവുമാണ് ഈ സംഭാഷണത്തിൽ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമായത്. തുടർന്നുള്ള ആഴ്ചകളിൽ ട്രംപ് നാല് തവണ മോദിയെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, മോദി കോളുകൾ എടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതായും ജർമ്മൻ പത്രമായ 'ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടർ ആൽജെമൈൻ സൈതുങ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾ രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിബന്ധത്തിലുണ്ടായ വിള്ളൽ ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക ബന്ധത്തെയും ബാധിക്കുമോയെന്ന ആശങ്ക അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങളിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്