തമിഴ്നാട് എംപിമാരുടെ എണ്ണം 39 ൽ നിന്ന് 50 ആയും യുപിയിൽ 80 ൽ നിന്ന് 140 ആയും ഉയർത്തും
അതിർത്തി നിർണ്ണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വടക്കും തെക്കും തമ്മിലുള്ള ചർച്ച ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടും ശക്തമാവുകയാണ്. അതിർത്തി നിർണ്ണയത്തെ ശക്തമായി എതിർത്ത് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ വീടുകളിലും കരിങ്കൊടി ഉയർത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അതിർത്തി നിർണ്ണയം ലോക്സഭയിലെ തങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറയ്ക്കുമെന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു.
വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളെച്ചൊല്ലിയാണ് ഈ വിവാദം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. 2029 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 33% സംവരണം നൽകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രസ്താവിച്ചു. ഇതിനായി സർക്കാർ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. 2029 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 850 ആയി ഉയർത്താനാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 815 എണ്ണം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും 35 എണ്ണം കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കുമായിരിക്കും.
2026 ഏപ്രിൽ 14-ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മൂന്ന് പ്രധാന ബില്ലുകളുടെ കരടുകൾ എംപിമാരുമായി പങ്കിട്ടു. ഈ ബില്ലുകൾ ഇവയാണ്:
1-ഭരണഘടന (131-ാം ഭേദഗതി) ബിൽ, 2026 2- ഡീലിമിറ്റേഷൻ ബിൽ, 2026 3-കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ ബിൽ
ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ 18 വരെ നടക്കുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ ഈ മൂന്ന് ബില്ലുകളും അവതരിപ്പിക്കും. ഇത് മൊത്തം ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 543 ൽ നിന്ന് 850 ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കും. 2011 ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും ഈ അതിർത്തി നിർണ്ണയം, അതുവഴി 2029 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ 33% വനിതാ സംവരണം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും.
ഈ 307 സീറ്റുകൾ (850-543) എങ്ങനെ വർദ്ധിക്കും? ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും സീറ്റുകൾ എങ്ങനെ വർദ്ധിക്കും? ഈ വർദ്ധനവിന് അടിസ്ഥാനം എന്തായിരിക്കും? ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സീറ്റുകൾ കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സീറ്റുകൾ കുറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഇതാണ് മുഴുവൻ വിവാദത്തിന്റെയും കേന്ദ്രബിന്ദു.
തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന, കേരളം, കർണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഈ നിർദ്ദേശത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായി എതിർക്കുന്നത്.
ലോക്സഭയിൽ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ അഞ്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഈ ഡീലിമിറ്റേഷൻ കുറയ്ക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ ധനമന്ത്രിയുമായ പി. ചിദംബരം ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ജനസംഖ്യയുടെ 24.3 ശതമാനമാണ്, എന്നാൽ ഡീലിമിറ്റേഷനുശേഷം ഇത് 20.7 ശതമാനമായി കുറയും.
"ലോക്ക്സഭയിൽ തമിഴ്നാടിന്റെ നിലവിലെ പ്രാതിനിധ്യം 39 ആണ്. സർക്കാർ പറയുന്നത് 58 ആയി ഉയരുമെന്നാണ്. ഇത് വെറും മിഥ്യയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിർത്തി നിർണ്ണയം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഈ 58 എണ്ണം 46 ആയി കുറയും. മറുവശത്ത്, ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ നിലവിലെ എണ്ണം 80 ആണ്. ആദ്യം ഇത് 120 ആയി ഉയരും, അതിർത്തി നിർണ്ണയത്തിന് ശേഷം ഇത് ഏകദേശം 140 ആയി വർദ്ധിക്കും," ചിദംബരം പറഞ്ഞു.
തമിഴ്നാടിന് ദോഷം വരുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിർത്തി നിർണ്ണയം വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി അനുപാതമില്ലാതെ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ, "പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ" നടത്തി തമിഴ്നാടിനെ പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിപ്പിക്കുമെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇന്നത്തെ ബില്ലുകളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിർത്തി നിർണ്ണയം ലോക്സഭയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഹിതത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ പുതുക്കിയ കണക്കുകൂട്ടൽ ഇതാ. പരാജിതരുടെയും നേട്ടക്കാരുടെയും രാഷ്ട്രീയ രീതി ബിജെപിയുടെ ബലഹീനതയുടെയും ശക്തിയുടെയും മേഖലകളുമായി ഏതാണ്ട് കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. അനുമാനങ്ങൾ: ആകെ സീറ്റുകൾ: 850 (ഓഫ്… https://t.co/iZyzXqzQ0r pic.twitter.com/QmR1Fm3JFU
— യോഗേന്ദ്ര യാദവ് (@_YogendraYadav) ഏപ്രിൽ 14, 2026
ബിജെപി ഭരിക്കാത്ത മറ്റൊരു സംസ്ഥാനമായ തെലങ്കാനയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി, നിർദ്ദിഷ്ട അതിർത്തി നിർണ്ണയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഒരു തുറന്ന കത്ത് എഴുതി. സാമ്പത്തിക സംഭാവനകൾ പരിഗണിക്കാതെ ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ ആനുപാതികമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ വികലമാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ആനുപാതിക മാതൃക ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കും സർക്കാരുകൾക്കും സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും അവരുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും അനിവാര്യമായും വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ചെറുത്തുനിൽപ്പിനും കാരണമാകുമെന്നും അത് ന്യായമായ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.
അതുകൊണ്ട്, നീതിയുക്തവും സുസ്ഥിരവുമായ ഒരു കൂട്ടായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ അവസാന വർദ്ധനവ് 1973 ലാണ്
ഇന്ത്യ മൂന്ന് തവണ അതിർത്തി നിർണ്ണയത്തിന് വിധേയമായി, ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു. 1973-ൽ, 1971-ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൂന്നാമത്തെ അതിർത്തി നിർണ്ണയത്തിൽ, ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 522-ൽ നിന്ന് 543 ആയി വർദ്ധിച്ചു. ആകെ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചത് ഇതാദ്യമായിരുന്നു.
തുടർന്ന്, 1976-ൽ, 1971-ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി, ലോക്സഭാ, സംസ്ഥാന നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ മരവിപ്പിക്കാൻ 42-ാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏർപ്പെടുത്തി. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്, രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യത്തിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം.
ജനസംഖ്യയാണ് സീറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം
ഇന്ത്യയിൽ, ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക മാനദണ്ഡം ജനസംഖ്യയാണ്. ഓരോ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലും ഏകദേശം ഒരേ എണ്ണം വോട്ടർമാർ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം, അങ്ങനെ "ഒരു വ്യക്തി, ഒരു വോട്ട്, ഒരു മൂല്യം" എന്ന തത്വം നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഡീലിമിറ്റേഷൻ സമയത്ത്, ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും അതിന്റെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി സീറ്റുകൾ ലഭിക്കും. പാർലമെന്റ് മൊത്തം സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം തീരുമാനിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവയുടെ വിതരണം ജനസംഖ്യാ അനുപാതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.
ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം നടപ്പിലാക്കുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു
ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ സർക്കാർ തങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വാദിക്കുന്നു. ഫെഡറൽ ഘടനയ്ക്കെതിരായ ആക്രമണമായാണ് അവർ ഇതിനെ കാണുന്നത്.
1970 കളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കുടുംബാസൂത്രണം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അത് വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കി. അവരുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക് 2.1 എന്ന റീപ്ലേസ്മെന്റ് ലെവലിൽ താഴെയാണ്. ഇത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യാ സ്തംഭനത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. 2011 ലെ സെൻസസിൽ അവരുടെ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയും കുറവായിരുന്നു. 2011 ലെയോ അതിനു ശേഷമുള്ള സെൻസസുകളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സീറ്റുകൾ അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമായിരുന്നു, കാരണം അവരുടെ ജനസംഖ്യ കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു. നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന് തങ്ങളെ "ശിക്ഷിക്കുകയാണെന്ന്" ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വാദിക്കുന്നു.
പാർലമെന്റിലെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു.
നിലവിൽ, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാ അനുപാതം കൂടുതലാണ്. പുതിയ അതിർത്തി നിർണ്ണയം അവയുടെ ആപേക്ഷിക അനുപാതം കുറയ്ക്കും.
ഉദാഹരണത്തിന്, നിലവിൽ 80 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് കാണാൻ കഴിയും. ചില കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇത് 120 ആണ്. ഡീലിമിറ്റേഷനുശേഷം ഇത് 140 ആയി ഉയരുമെന്ന് ചിദംബരം പറഞ്ഞു.
തമിഴ്നാട്ടിൽ നിലവിൽ 39 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളാണുള്ളത്. അതിർത്തി നിർണ്ണയത്തിനുശേഷം, തമിഴ്നാടിന്റെ സീറ്റുകൾ 50-51 ആയി ഉയരും. എന്നിരുന്നാലും, തമിഴ്നാടിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിഹിതം കുറയും. അതിർത്തി നിർണ്ണയം മൂലം തമിഴ്നാടിന് 11 സീറ്റുകളും കേരളത്തിൽ 8 സീറ്റുകളും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലന വിദഗ്ധൻ യോഗേന്ദ്ര യാദവ് എക്സിൽ അവകാശപ്പെട്ടു.
അഞ്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആകെ സീറ്റുകൾ വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ദുർബലമാകുമെന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇതുമൂലം സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളായ ധനസഹായം, ഭാഷ, വികസന പദ്ധതികൾ എന്നിവ വടക്ക് കേന്ദ്രീകൃതമായി മാറിയേക്കാം.
സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം
തെറ്റായ അതിർത്തി നിർണ്ണയ ഡാറ്റ അവതരിപ്പിച്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ വനിതാ സംവരണ വിഷയത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞു. ലോക്സഭയിലും നിയമസഭകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല. "സ്ത്രീശക്തി"ക്കായി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒന്നിച്ചു.
ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭയുടെ അംഗസംഖ്യ പരമാവധി 850 സീറ്റുകളായി ഉയർത്തുമ്പോൾ, മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം ആനുപാതികമായി വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുമെന്ന് കിരൺ റിജിജു ചൊവ്വാഴ്ച പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പൂർണ്ണമായും സന്തുലിതവും നന്നായി ചിന്തിച്ചതുമായ രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഓരോ സമൂഹത്തിന്റെയും പ്രദേശത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമെന്നും റിജിജു ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അതിനാൽ, വിമർശനത്തിന് ഒരു സാധ്യതയുമില്ല.
നയങ്ങളുടെയും പരിപാടികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരെങ്കിലും അതിനെ വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ തികച്ചും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ, വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരു പാർട്ടിയും നിയമസഭകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണത്തെ എതിർക്കുന്നില്ല.