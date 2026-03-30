എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നവൾ; കാമുകിക്ക് 1.7 കോടിയുടെ ആഢംബര കാർ സമ്മാനിച്ച് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ സ്റ്റാറാണ് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ. ക്രിക്കറ്റ് കരിയർ പോലെ താരത്തിന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതവും വാർത്തകളിൽ നിറയാറുണ്ട്. കാമുകി മഹിക ശർമയുമായുള്ള താരത്തിന്റെ വിഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളുമെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ താരം കാമുകിക്ക് ആഢംബര കാർ സ്നേഹ സമ്മാനമായി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
1.7 കോടി വില വരുന്ന മേഴ്സിഡസ് ബെൻസ് വി ക്ലാസാണ് മഹികയ്ക്ക് ഹാർദിക് സമ്മാനിച്ചത്. വണ്ടിയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇരുവരും നിൽക്കുന്ന ചിത്രവും പുറത്തുവന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മേഴ്സിഡസ് ബെൻസ് വി ക്ലാസാണ് തന്റെ കാമുകിക്കായി സമ്മാനിച്ചത്. ആഡംബര കാറുകളോട് ഏറെ കമ്പമുള്ള ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് ഹാർദിക്. ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് താരം 12 കോടിയുടെ ഫറാറി താരം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
ലോകകപ്പ് വിജയത്തിനു പിന്നാലെ മഹികയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ഹാർദിക്കിന്റെ ആഘോഷം വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു. പിന്നാലെ മഹികയോടുള്ള ഇഷ്ടം തുറന്നു പറഞ്ഞ് താരം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മഹിക ജീവിതത്തിൽ വന്നതോടെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങളുണ്ടായി എന്നാണ് താരം പറഞ്ഞത്.