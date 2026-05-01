ചിതയ്ക്കരികിൽ ഫോൺ മുഴങ്ങി; യുപിയിലെ യുവതിയുടെ ആത്മഹത്യക്ക് പിന്നിലെ 'ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്' കൊലച്ചതി പുറത്ത്
ബിജ്നോർ (യുപി): ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബിജ്നോറിൽ ചിതയ്ക്കരികിൽ വെച്ച് യുവതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നിർത്താതെ മുഴങ്ങിയത് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് രാജ്യത്തെ നടുക്കുന്ന സൈബർ തട്ടിപ്പിന്റെ വിവരങ്ങൾ. താൻ 'ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റിലാണെന്ന' ഭയത്താൽ 28-കാരിയായ മോണിക്ക ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിലാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
സംഭവത്തിന്റെ ചുരുക്കം:
- ചിതയിലെ വെളിപ്പെടുത്തൽ: ബിജ്നോറിലെ ഫരീദ്പൂർ ഭോഗി ഗ്രാമത്തിൽ മോണിക്കയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് അവളുടെ ഫോൺ തുടർച്ചയായി മുഴങ്ങിയത്. ഫോൺ എടുത്ത ബന്ധുവിനോട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് യൂണിഫോം ധരിച്ച ഒരാൾ വീഡിയോ കോളിൽ സംസാരിക്കുകയും മോണിക്കയെ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മോണിക്ക മരിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും തട്ടിപ്പുകാരൻ ഭീഷണി തുടരുകയും പണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
- ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്: കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി മോണിക്കയെ സൈബർ ക്രിമിനലുകൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരികയായിരുന്നു. ലഹരിമരുന്ന് കടത്ത്, മനുഷ്യക്കടത്ത് തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ മോണിക്കയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് ഇവർ 'ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്' എന്ന തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. വീഡിയോ കോളിലൂടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും പുറത്തുപറഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തെ ജയിലിലാക്കുമെന്നും ഇവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
- ആത്മഹത്യ കുറിപ്പ്: മോണിക്ക എഴുതിയ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പിൽ അജ്ഞാതരായ വ്യക്തികൾ തന്നെ നിരന്തരം ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുന്നതായും പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത നമ്പറുകളിൽ നിന്നായി വാട്സ്ആപ്പ് കോളുകളും വോയിസ് ക്ലിപ്പുകളും മോണിക്കയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു.
എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്?
പോലീസ്, സി.ബി.ഐ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് വ്യാജേന സൈബർ തട്ടിപ്പുകാർ ആളുകളെ വീഡിയോ കോളിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുന്ന രീതിയാണിത്. നിങ്ങൾ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ തന്നെ തടവിലാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും (Digital Arrest) ഇവർ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. യൂണിഫോം ധരിച്ചും ഔദ്യോഗിക പശ്ചാത്തലങ്ങൾ കാണിച്ചും ഭയപ്പെടുത്തി പണം തട്ടുകയാണ് ഇവരുടെ രീതി.
ശ്രദ്ധിക്കുക: നിയമപാലകർ ഒരിക്കലും വീഡിയോ കോളിലൂടെ നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ പണം ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യില്ല. ഇത്തരം കോളുകൾ ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ 1930 എന്ന നമ്പറിൽ സൈബർ സെല്ലിനെ അറിയിക്കുക.