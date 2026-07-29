പോലീസിന്റെ നടപടിയിൽ പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച വേണം; വീണ്ടും രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭവുമായി സിജെപി

By  Metro Desk Jul 29, 2026, 00:14 IST
സിജെപി

ന്യൂഡൽഹി: പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരായ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രതിഷേധക്കാർക്കും എതിരെ പോലീസും വിവിധ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും നടപടികൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്ന് കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 20-ന് ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന പോലീസ് അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ചും ലാത്തിച്ചാർജിനെക്കുറിച്ചും പാർലമെന്റിൽ പ്രത്യേക ചർച്ച വേണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.

​കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെച്ചതിനെയും കേസുകൾ പിൻവലിക്കാമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉറപ്പിനെയും തുടർന്നാണ് സംഘടന സമരം താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചത്. എന്നാൽ, സമരം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടും വിവിധ ബി.ജെ.പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ വേട്ടയാടുന്നത് തുടരുകയാണെന്ന് സി.ജെ.പി വക്താക്കൾ ആരോപിച്ചു.

​സമരക്കാർക്കെതിരെയുള്ള മുൻ കേസുകൾ പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കുക, പുതിയ എഫ്.ഐ.ആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് തടയുക, പോലീസ് നടപടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയമടക്കം ഏറ്റെടുക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉടൻ നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമായി തെരുവിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

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