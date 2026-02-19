സത്യത്തെ ഭയന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി; ഒൻപത് എഐ വീഡിയോകൾ കേന്ദ്രം ബലമായി നീക്കം ചെയ്തെന്ന് കോൺഗ്രസ്

By Metro DeskFeb 19, 2026, 20:08 IST
Modi

നിർമ്മിത ബുദ്ധി (AI) ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒൻപത് ആക്ഷേപഹാസ്യ വീഡിയോകൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് 'ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ' നീക്കം ചെയ്തെന്ന ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സത്യത്തെ ഭയപ്പെടുകയാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് സെൻസർഷിപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് വക്താവ് സുപ്രിയ ശ്രീനേറ്റ് വിമർശിച്ചു.

​ഡൽഹിയിൽ നടന്ന 'ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്ട് സമ്മിറ്റ് 2026' (India AI Impact Summit 2026) നോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ പോര് മുറുകുന്നത്.

​വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം

  • കോൺഗ്രസ് ആരോപണം: ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ പരാജയങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒൻപത് എഐ വീഡിയോകൾ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശപ്രകാരം നീക്കം ചെയ്തു. ഇവയിലെല്ലാം 'AI generated video' എന്ന ഡിസ്ക്ലൈമർ കൃത്യമായി നൽകിയിരുന്നുവെന്നും ഇത് വെറും ആക്ഷേപഹാസ്യം (Satire) മാത്രമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് വാദിക്കുന്നു.
  • പ്രധാനമന്ത്രിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട്: "പ്രധാനമന്ത്രി ഭീരുവാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് സത്യത്തെ നേരിടാൻ ഭയമാണ്" എന്ന് സുപ്രിയ ശ്രീനേറ്റ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
  • സർക്കാർ നിലപാട്: തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയാനും ഐടി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനുമാണ് ഇത്തരം നടപടികൾ എന്നാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളുടെ സൂചന. നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും അമ്മയുടെയും എഐ വീഡിയോകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിനെതിരെ ബിജെപി പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

