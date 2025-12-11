വന്ദേമാതരം ചർച്ചയുടെ ലക്ഷ്യം ചരിത്രം നേരെയാക്കുക; വ്യക്തികളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനല്ല: രാജ്യസഭയിൽ ജെ.പി. നഡ്ഡ
Dec 11, 2025, 19:33 IST
രാഷ്ട്രീയ ഗീതമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ 150-ാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പാർലമെന്റിൽ നടന്ന പ്രത്യേക ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടി നൽകവെ, കേന്ദ്രമന്ത്രിയും രാജ്യസഭാ നേതാവുമായ ജെ.പി. നഡ്ഡ, ചർച്ചയുടെ ഉദ്ദേശ്യം വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിന്റെ രേഖകൾ നേരെയാക്കുക (Keep the record of India's history straight) എന്നതാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും, ആരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവാഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെപ്പോലുള്ള വ്യക്തികളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ (defame) ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
- പ്രതിപക്ഷ വിമർശനം: നെഹ്റുവിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണിതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നഡ്ഡയുടെ വിശദീകരണം.
- ചരിത്രപരമായ തിരുത്തൽ: വന്ദേമാതരത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും, ചരിത്രത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മറച്ചുപിടിക്കപ്പെട്ടു എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
- കോൺഗ്രസിനെതിരെ: വന്ദേമാതരത്തിന് അർഹമായ ബഹുമാനം നൽകുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് നഡ്ഡ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അവസരവാദപരമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
- നെഹ്റുവിന്റെ പങ്ക്: ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നെഹ്റു വന്ദേമാതരത്തെ മനഃപൂർവം ഒഴിവാക്കിയെന്നും, ദേശീയ ഗാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിക്ക് പുറത്ത് സ്വന്തമായി എടുത്തുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
വന്ദേമാതരത്തിന്റെ 150-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരം രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്കാരികവും ചരിത്രപരവുമായ ഏകത ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും, യുവതലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.