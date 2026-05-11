സോമനാഥ് ആകാശത്ത് വിസ്മയം തീർത്ത് സൂര്യകിരൺ; അമൃത് മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
സോമനാഥ്: ഐതിഹാസികമായ സോമനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ട് തികയുന്ന വേളയിൽ, സമാനതകളില്ലാത്ത വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ സൂര്യകിരൺ ടീം സോമനാഥ് ആകാശത്ത് തീർത്ത വർണ്ണവിസ്മയം ഭക്തരെയും വിനോദസഞ്ചാരികളെയും ഒരുപോലെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു.
സോമനാഥ് അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രത്യേക പൂജകളിലും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ആറ് ഹാക്ക് (Hawk Mk-132) വിമാനങ്ങൾ അണിനിരന്ന വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനം. ദേശീയ പതാകയുടെ വർണ്ണങ്ങൾ ആകാശത്ത് പടർത്തിയും, സാഹസികമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയും സൂര്യകിരൺ ടീം കരുത്ത് തെളിയിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- അമൃത് മഹോത്സവം: ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നു.
- സൂര്യകിരൺ എയർഷോ: സ്വദേശി സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ച സ്മോക്ക് പോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആകാശത്ത് ത്രിവർണ്ണ പതാക തീർത്ത പ്രകടനം ശ്രദ്ധേയമായി.
- ഹെലികോപ്റ്റർ പുഷ്പവൃഷ്ടി: വ്യോമസേനയുടെ ചേതക് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി.
- പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം: ക്ഷേത്രത്തിലെ മഹാപൂജയ്ക്കും ജലാഭിഷേകത്തിനും ശേഷം നടന്ന റോഡ് ഷോയിൽ വൻ ജനപങ്കാളിത്തം ദൃശ്യമായി.
ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ആധുനിക പ്രതിരോധ കരുത്തിന്റെയും ഒത്തുചേരലായിരുന്നു സോമനാഥിലെ ഈ ആഘോഷമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.