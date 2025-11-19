ഭാരതത്തെ ഒന്നിച്ച് നിർത്തുന്ന രീതിശാസ്ത്രമാണ് ആർഎസ്എസ്; ഭാരതത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ആരും ഹിന്ദു: മോഹൻ ഭാഗവത്
ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാകാൻ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്. ഭാരതത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഏതൊരാളും ഹിന്ദുവാണ്. ഹിന്ദുവെന്നത് വെറുമൊരു മതപരമായ പദമല്ലെന്നും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷത്തെ സാംസ്കാരിക തുടർച്ചയിൽ വേരൂന്നിയ സ്വത്വമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഗുവാഹത്തിയിൽ പറഞ്ഞു
ഭാരതവും ഹിന്ദുവും പര്യായങ്ങളാണ്. ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാകാൻ ഇന്ത്യക്ക് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആർഎസ്എസ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആരെയും എതിർക്കാനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ വേണ്ടിയല്ല. മറിച്ച് സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ഇന്ത്യയെ ആഗോള നേതാവാക്കുന്നതിന് സംഭാവന നൽകാനുമാണ്
വൈവിധ്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഭാരതത്തെ ഒന്നിച്ചുനിർത്തുന്ന രീതിശാസ്ത്രത്തെ ആർഎസ്എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വത്തിന്റെ തിളക്കമാർന്ന ഉദാഹാരണമാണ് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ. രാഷ്ട്ര നിർമാണത്തിനായി സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും കൂട്ടായും നിസ്വാർഥമായും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു.