ആകാശം ഇടിഞ്ഞുവീഴില്ലല്ലോ; എന്തിനാണ് ഇത്ര ധൃതി?: അയോധ്യ സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അടിയന്തര ഹർജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി
ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനായി ലഭിച്ച സംഭാവനകളിൽ വൻ ക്രമക്കേടും വെട്ടിപ്പും നടന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ അടിയന്തരമായി വാദം കേൾക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് എം.എം സുന്ദരേഷ്, ജസ്റ്റിസ് ഷീൽ നാഗു എന്നിവരടങ്ങിയ വെക്കേഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചത്.
"ഇപ്പോൾ വാദം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ആകാശം ഇടിഞ്ഞുവീഴുകയൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഇതിൽ എന്താണ് ഇത്ര അടിയന്തര സാഹചര്യം?" എന്ന് കോടതി വാക്കാൽ പരാമർശിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ വേനൽക്കാല അവധി കഴിഞ്ഞ് കോടതി സാധാരണ നിലയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ശേഷം (ജൂലൈ മാസത്തിൽ) ഈ ഹർജി കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ പരിഗണിക്കാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
അഡ്വക്കേറ്റുമാരായ അജയ് കുമാർ റായ്, ദിനേഷ് കുമാർ യാദവ് എന്നിവരാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി നൽകിയത്. രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ ഫണ്ടിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പണാപഹരണവും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും, നിലവിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് നടത്തുന്ന അന്വേഷണം കൃത്യമായ രീതിയിലല്ലെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. സി.ബി.ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) കേസ് അന്വേഷിക്കണമെന്നും, തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നുമായിരുന്നു ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ കോടതി ഈ ആവശ്യം തള്ളുകയും കേസ് പിന്നീട് പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റിവെക്കുകയുമായിരുന്നു.