ജന്തർ മന്തറിലെ 'കല്ലുനിറച്ച ലോറി' നാല് ദിവസം മുമ്പ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടായിരുന്നത്; ദില്ലി പോലീസിനെതിരെ സിജെപിയുടെ ഗുരുതര ആരോപണം

By  Metro Desk Jul 29, 2026, 09:54 IST
ഡൽഹി

ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്തിന് സമീപം കല്ലുകളുമായി കണ്ടെത്തിയ ദുരൂഹ ലോറി ജൂലൈ 20-ന് നാല് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ദില്ലി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനമാണെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സിജെപി രംഗത്ത്. സമാധാനപരമായ ജനാധിപത്യ സമരത്തെ തകർക്കാനും, അക്രമങ്ങൾ ഇളക്കിവിട്ട് നിരപരാധികളായ പൗരന്മാരെ വ്യാജക്കേസുകളിൽ കുടുക്കാനുമുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമമാണിതെന്ന് സിജെപി ആരോപിച്ചു.

കസ്റ്റഡിയിലുള്ളതും കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞതുമായ വാഹനം സമാധാനപരമായി ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയ പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ ഉത്തരവിട്ടത് ആരാണെന്ന് ദില്ലി പൊലീസ് ഉടൻ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് സംഘാടകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വൻ ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് കല്ലുകൾ എത്തിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത പൊലീസ് സേനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഈ നീക്കം സമാധാനപരമായ സമരത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നാണ് സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

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