ഭക്തർ നൽകിയ മധുരം വിനയായി; രാജസ്ഥാനിൽ കുരങ്ങുകൾക്ക് ഗുരുതര ചർമ്മരോഗം
ജയ്പൂർ: ക്ഷേത്രങ്ങളിലെത്തുന്ന ഭക്തരും വിനോദസഞ്ചാരികളും നൽകുന്ന മധുരപലഹാരങ്ങൾ കഴിച്ച് രാജസ്ഥാനിൽ കുരങ്ങുകൾക്ക് ഗുരുതരമായ ചർമ്മരോഗം പടരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ജയ്പൂരിലെ പ്രശസ്തമായ ഗാൽതാജി ക്ഷേത്രത്തിലെ (മങ്കി ടെംപിൾ) നൂറുകണക്കിന് കുരങ്ങുകളാണ് 'ഹൈപ്പർകെരട്ടോസിസ്' (Hyperkeratosis) എന്ന ചർമ്മരോഗത്തിന്റെ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്.
മധുരപലഹാരങ്ങളും എണ്ണപ്പലഹാരങ്ങളും അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് കുരങ്ങുകളുടെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധശേഷിയെ ബാധിച്ചതാണ് രോഗം പടരാൻ കാരണമെന്ന് വന്യജീവി വിദഗ്ധരും വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ലക്ഷണങ്ങൾ ഗുരുതരം
രോഗം ബാധിച്ച കുരങ്ങുകളുടെ രോമം കൊഴിയുകയും ചർമ്മം വല്ലാതെ വരണ്ടുണങ്ങി പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പല കുരങ്ങുകളുടെയും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചോരയൊലിക്കുന്ന മുറിവുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതോടെ പലതിനും നടക്കാനോ മരങ്ങളിൽ ചാടിക്കയറാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്.
സ്വാഭാവിക ഭക്ഷണമല്ല
ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ഭക്തർ കുരങ്ങുകൾക്ക് ലഡ്ഡു, പേഡ തുടങ്ങിയ മധുരപലഹാരങ്ങളും വറുത്ത പലഹാരങ്ങളും ധാരാളമായി നൽകാറുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രകൃതിദത്തമായ പഴങ്ങളും ഇലകളും കഴിക്കേണ്ട കുരങ്ങുകളുടെ ദഹനവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഇത്തരം പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ചർമ്മത്തിൽ കടുത്ത അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്നു.
രോഗബാധിതരായ കുരങ്ങുകളെ കാട്ടിലേക്ക് തിരികെ വിടുകയും അവയുടെ സ്വാഭാവിക ഭക്ഷണക്രമത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ രോഗം തനിയെ മാറുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. നിലവിൽ രോഗം ബാധിച്ച കുരങ്ങുകളെ ജയ്പൂർ മൃഗശാലയിലെത്തിച്ച് ചികിത്സ നൽകാനുള്ള നടപടികൾ വനംവകുപ്പും കോർപ്പറേഷനും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് കുരങ്ങുകൾക്ക് മധുരം നൽകരുതെന്ന് അധികൃതർ ഭക്തരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.