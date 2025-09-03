നികുതി സ്ലാബുകൾ രണ്ടായി കുറച്ചു; സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ജിഎസ്ടി നികുതിഘടന ലളിതമാക്കാനുള്ള നിർണായക നീക്കവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന 56-ാമത് ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം ദ്വിതല നികുതി ഘടനയ്ക്ക് (two-tier tax structure) അംഗീകാരം നൽകി. ഇതനുസരിച്ച് നിലവിലുള്ള 12%, 28% നികുതി സ്ലാബുകൾ ഒഴിവാക്കി, 5%, 18% എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രധാന സ്ലാബുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇനി ഉണ്ടാവുക. സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
ഈ മാറ്റം സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്നാണ് ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചത്. നിലവിൽ 12% സ്ലാബിലുള്ള നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും 5% സ്ലാബിലേക്ക് മാറും, അതുപോലെ 28% സ്ലാബിലുള്ള പല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഇനി 18% ജിഎസ്ടി നൽകിയാൽ മതിയാകും.
പുതിയ നികുതി ഘടന നിലവിൽ വരുന്നതോടെ, സോപ്പ്, ടൂത്ത്പേസ്റ്റ്, ഷാമ്പൂ, സൈക്കിൾ, ഫർണിച്ചർ തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കുറയും. കൂടാതെ, എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ, വലിയ ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകൾ, വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ എന്നിവയ്ക്കും 18% നികുതി മാത്രമാകും. അതേസമയം, പാൻ മസാല, സിഗരറ്റ്, പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് 40% പ്രത്യേക നികുതി ഏർപ്പെടുത്താനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഈ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ഉപഭോഗം വർധിക്കുമെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഇത് സഹായകമാകുമെന്നും സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.