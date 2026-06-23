ടെലിഗ്രാം വിലക്ക് നീക്കി; ഇന്ത്യയിൽ സേവനങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചു
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിൽ ജനപ്രിയ മെസേജിങ് ആപ്പായ ടെലിഗ്രാമിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന താൽക്കാലിക നിരോധനം നീക്കി. ഇതോടെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പ് വീണ്ടും ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങി. റിലയൻസ് ജിയോ, എയർടെൽ, ബിഎസ്എൻഎൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ ടെലികോം കമ്പനികളെല്ലാം തങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ ടെലിഗ്രാമിനുള്ള നിയന്ത്രണം പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നീറ്റ് (NEET UG) പുനഃപരീക്ഷയോട് അനുബന്ധിച്ച് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളും തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം (MeitY) ജൂൺ 16 മുതൽ 22 വരെ ആപ്പിന് താൽക്കാലിക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഈ താൽക്കാലിക നിരോധന കാലാവധി അവസാനിച്ചതോടെയാണ് ആപ്പ് വീണ്ടും പ്രവർത്തനസജ്ജമായത്. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ, ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോർ എന്നിവയിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പ് വീണ്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനാകും.
മെസേജ് എഡിറ്റിങ് ഫീച്ചറിന് നിയന്ത്രണം തുടരും
ആപ്പ് തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജൂൺ 30 വരെ ടെലിഗ്രാമിൽ പഴയ മെസേജുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള (Message Editing Feature) സൗകര്യം ലഭ്യമാകില്ല. പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകാർ പഴയ മെസേജുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വ്യാജ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തടയാനാണ് ഈ പ്രത്യേക നിയന്ത്രണം.
നിരോധനം നീങ്ങിയതോടെ ഗ്രൂപ്പ് അപ്ഡേറ്റുകളും മിസ്സായ മീഡിയ ഫയലുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള തിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോക്താക്കൾ. ആപ്പ് ഇപ്പോഴും തുറക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ ഫോണിലെ കാഷെ (Cache) ക്ലിയർ ചെയ്താൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധർ അറിയിച്ചു.