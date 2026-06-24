ടെൻഷൻ ഒഴിഞ്ഞു; ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 4 മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കിൽ: രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ വില കുറയുമോ
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള വിപണിയിൽ വൻ ആശ്വാസമായി അസംസ്കൃത എണ്ണ (ക്രൂഡ് ഓയിൽ) വില കുത്തനെ താഴേക്ക്. ഇറാൻ സംഘർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഗോള ആശങ്കകൾ ഒഴിഞ്ഞതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 74 ഡോളർ നിരക്കിലേക്ക് താഴ്ന്നു. കഴിഞ്ഞ 4 മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള (Strait of Hormuz) എണ്ണക്കപ്പലുകളുടെ ഗതാഗതം സാധാരണ നിലയിലായതും ഇറാനുമേലുള്ള ഉപരോധങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ഇളവ് വരുത്തിയതുമാണ് വിപണിയിൽ വില കുറയാൻ പ്രധാന കാരണമായത്. ഇതോടെ മുൻപ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ബാരലിന് 120 ഡോളർ വരെ ഉയർന്ന എണ്ണവിലയാണ് ഇപ്പോൾ പകുതിയോളമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില കുറയുമോ?
ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുറഞ്ഞതോടെ ഇന്ത്യയിലും ഇന്ധനവില കുറഞ്ഞേക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സാധാരണക്കാർ. എന്നാൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ വിലക്കുറവിന്റെ ആനുകൂല്യം രാജ്യത്തെ പമ്പുകളിൽ ഉടനടി പ്രതിഫലിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ. മുൻപ് വില ഉയർന്ന സമയത്തുണ്ടായ നഷ്ടം നികത്താൻ എണ്ണക്കമ്പനികൾ ശ്രമിക്കുന്നതും, കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള എണ്ണ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലെ സമയതാമസവും ഇതിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നേരിയ തോതിലെങ്കിലും വില കുറയാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.