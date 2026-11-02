വെള്ളിത്തിരയെ നടുക്കിയ മഹാദുരന്തം; നടി റാണി പത്മിനിയുടെയും അമ്മയുടെയും ദാരുണ അരുംകൊലയുടെ കഥ
എൺപതുകളിൽ മലയാളം, തമിഴ് ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് തിളങ്ങിനിന്ന മാദകസൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു നടി റാണി പത്മിനി. കേവലം 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അൻപതിലേറെ ചിത്രങ്ങളിൽ മുൻനിര താരങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ച് പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കവെയാണ് വെറും 24-ാം വയസ്സിൽ അവർ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെടുന്നത്.
1986 ഒക്ടോബറിലാണ് ചെന്നൈ അണ്ണാനഗറിലെ സ്വന്തം ബംഗ്ലാവിൽ റാണി പത്മിനിയും അമ്മ ഇന്ദിരാകുമാരിയും ദാരുണമായി വധിക്കപ്പെടുന്നത്. വീട്ടിലെ പുതിയ ബംഗ്ലാവ് വാങ്ങാനായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വൻതുകയും സ്വർണാഭരണങ്ങളും കവരാൻ പദ്ധതിയിട്ട സ്വന്തം ജോലിക്കാരായ ഡ്രൈവറും വാച്ച്മാനും പാചകക്കാരനും ചേർന്നാണ് ഈ ക്രൂരകൃത്യം നടത്തിയത്.
കൊലപാതകം നടന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൂട്ടിയിട്ട വീടിന്റെ ബാത്ത്റൂമിൽ നിന്നാണ് ജീർണിച്ച നിലയിൽ ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത്. ശരീരത്തിൽ ഡസനിലേറെ കുത്തേറ്റ പാടുകളുണ്ടായിരുന്നു. വൻ ജനപ്രീതി നേടിയിരുന്ന ഒരു പ്രശസ്ത നടിയുടെയും അമ്മയുടെയും മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പോലും ആരും മുന്നോട്ടുവരാതിരുന്നത് മലയാള സിനിമാലോകത്തെയും പ്രേക്ഷകരെയും ഒരുപോലെ നടുക്കിയ ഒന്നായിരുന്നു. സിനിമയെക്കാൾ ദുരന്തപൂർണ്ണമായ ഈ കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതികളെ പിന്നീട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കോടതി ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.
റാണി പത്മിനി: ജീവചരിത്രവും ദാരുണ അന്ത്യവും
1980-കളിൽ മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ സിനിമകളിൽ തിളങ്ങിനിന്ന പ്രമുഖ നടിയായിരുന്നു റാണി പത്മിനി. ഗ്ലാമർ വേഷങ്ങളിലൂടെയും അഭിനയപ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട് സിനിമാലോകത്ത് തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
സിനിമാജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം
മദ്രാസിലെ അണ്ണാനഗറിൽ ചൗധരിയുടെയും ഇന്ദിരകുമാരിയുടെയും മകളായാണ് റാണി പത്മിനി ജനിച്ചത്.
അമ്മ ഇന്ദിരകുമാരിയുടെ കടുത്ത സിനിമാമോഹമാണ് മകളെയും വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിച്ചത്. ബോളിവുഡിൽ നായികയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അവർ മദ്രാസിലേക്ക് മടങ്ങുകയും മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങളിൽ അവസരങ്ങൾ തേടുകയും ചെയ്തു.
1981-ൽ മോഹൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'കഥയറിയാതെ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് റാണി പത്മിനി സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്.
തുടർന്ന് പി.ജി. വിശ്വംഭരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'സംഘർഷം' എന്ന ചിത്രം അവരുടെ കരിയറിൽ വഴിതിരിവായി.
തുഷാരം, കുയിലിനെ തേടി, അതിരാത്രം, അനുരാഗക്കോടതി, കടമറ്റത്തച്ചൻ തുടങ്ങി അൻപതോളം മലയാള ചിത്രങ്ങളിൽ അവർ അഭിനയിച്ചു. പെട്ടെന്നുതന്നെ ധാരാളം ആരാധകരെയും പ്രശസ്തിയും സമ്പാദനവും സ്വന്തമാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു.
ജീവിതത്തിലെ കറുത്ത ദിനങ്ങളും ദാരുണമായ അന്ത്യവും
പ്രശസ്തിയുടെയും ധനത്തിന്റെയും നെറുകയിൽ നിൽക്കെയാണ് 1986 ഒക്ടോബറിൽ കേരളത്തെയും തമിഴ്നാടിനെയും ഞെട്ടിച്ച ആ കൊടുംക്രൂരത നടക്കുന്നത്.
വീട്ടുജോലിക്കാരുടെ ചതി: മദ്രാസിലെ ബംഗ്ലാവിൽ താമസിച്ചിരുന്ന റാണി പത്മിനിയും അമ്മയും വീട് സ്വന്തമായി വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൻ തുക കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഡ്രൈവർ ജെബ് രാജും മറ്റ് ജോലിക്കാരും ചേർന്ന് അവരെ കൊള്ളയടിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടു.
അരുംകൊല: 1986 ഒക്ടോബർ 15-ന് രാത്രിയിൽ പ്രതികൾ ബംഗ്ലാവിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറുകയും അമ്മ ഇന്ദിരകുമാരിയെയും തുടർന്ന് റാണി പത്മിനിയെയും അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച വിവരങ്ങൾ: ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം വമിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അഴുകിയ നിലയിൽ അമ്മയുടെയും മകളുടെയും മൃതശേഖരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. സിനിമയെ വെല്ലുന്ന ഈ ദുരന്തം അക്കാലത്ത് വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
സിനിമയുടെ സുഖലോലുപതയിൽ തുടങ്ങി അപൂർവ്വമായ ഒരു അപസർപ്പക കഥ പോലെ പൊലിഞ്ഞുപോയ റാണി പത്മിനിയുടെ ജീവിതം മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ നൊമ്പരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.