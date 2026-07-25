ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയം; കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജിയിൽ പ്രതികരിച്ച് സോനം വാങ്ചുക്ക്
ന്യൂഡൽഹി: പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിലും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലും പ്രതിഷേധിച്ച് രാജ്യവ്യാപകമായി ഉയർന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും ജന്തർ മന്തറിലെ 26 ദിവസം നീണ്ട നിരാഹാര സമരത്തിനും പിന്നാലെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി സമർപ്പിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കാണ് അദ്ദേഹം രാജി സമർപ്പിച്ചത്.
NEET-UG പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകളിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP), വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ എന്നിവർക്കൊപ്പം സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക്ക് ഈ തീരുമാനത്തെ "ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയം" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു.
സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ പ്രതികരണം:
"ഇത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയമാണ്... തെരുവുകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുണ്ടായ ജനാധിപത്യ വിജയം. സമാധാനത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും നിരന്തര പരിശ്രമത്തിന്റെയും വിജയമാണിത്. രാജ്യത്തെ യുവതലമുറയ്ക്കും സി.ജെ.പി (CJP) പ്രവർത്തകർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഭയത്തെ അതിജീവിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും മുന്നോട്ടുവന്ന എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും നന്ദി. ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക്, ഇനി വേണ്ടത് പരീക്ഷാ രീതികളിലെ പരിഷ്കരണങ്ങളാണ്," എന്ന് സോനം വാങ്ചുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ (X) കുറിച്ചു.